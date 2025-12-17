Ataque en Buenos Aires (Cauca): niños reclutados y otros detalles sobre atentado de disidencias

Ataque a Buenos Aires (Cauca): reportan uniformados heridos y daños a sede de Banco Agrario Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Continúa la conmoción en el Valle del Cauca tras la toma guerrillera en Buenos Aires (Cauca). Luego de más de siete horas de ataques por parte de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”, las comunidades pidieron auxilio y tuvieron que buscar refugio. El ataque fue atribuido inicialmente al Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC) y fue dirigido contra la estación de Policía.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó nuevos detalles sobre los atentados y, a través de su cuenta en X, el jefe de esa cartera señaló que habrían participado menores de edad reclutados por la disidencia. “El ataque terrorista, dirigido contra la población civil, fue ejecutado por un cartel del narcotráfico conformado por las disidencias de alias ‘Mordisco’, que incluye en sus filas a menores reclutados ilegalmente. Estos menores combatientes habrían participado en el ataque, dejando ocho policías heridos y varias viviendas destruidas”.

En ese contexto, el ministro agregó que hay una recompensa de hasta COP 5 mil millones por información sobre “Mordisco”. “Este cruel ataque evidencia una cruda tragedia que no debemos romantizar. Nuestros menores son víctimas del reclutamiento forzado por parte de estos grupos criminales y, al mismo tiempo, son convertidos en infractores, pues habrían participado activamente como menores combatientes ilegales en un ataque terrorista para asesinar a nuestros policías y afectar a la población civil”, dijo.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que el Gobierno estuvo en un Consejo de Seguridad que duró más de cinco horas en el que se puso sobre la mesa el tema de la toma de los disidentes, y aunque no entregó mayores detalles, el ministro aseguró que se van a tomar medidas.

Una de los principales reclamos fue la falta de presencia del Ejército en la zona de los ataques. El coronel Gerson Bedoya, comandante de Policía de Cauca, explicó en Blu Radio que el apoyo no pudo ingresar a la zona debido a bajas condiciones climáticas.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció y calificó el hecho como una situación “crítica” que ha puesto “en riesgo extremo e inminente a la población civil”. “La entidad tiene conocimiento de la instalación de artefactos explosivos improvisados y otros mecanismos de alto poder destructivo, tanto en vías de acceso al municipio —que estarían bloqueadas- como en distintos puntos del casco urbano, lo que aumenta significativamente el riesgo de detonaciones”, detalló la Defensoría.

La Policía confirmó que ocho uniformados resultaron heridos tras cerca de diez horas de hostigamientos armados en el municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca. El ataque atribuido al Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”, inició a las 6:00 am y se extendió hasta las tres la tarde.

De acuerdo con la institución, durante la jornada se registraron múltiples ataques con explosivos contra unidades encargadas de la seguridad de la población. En medio de los ataques, dos policías sufrieron heridas de gravedad por esquirlas y otros seis presentaron lesiones por aturdimiento. Todos fueron trasladados a la Clínica Valle del Lili, en Cali (Valle del Cauca), donde reciben atención médica.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.