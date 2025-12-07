Ataques contra la fuerza pública en Villa del Rosario dejaron dos policías muertos y dos heridos

El Eln es el principal sospechoso del ataque. Foto: Policía

Dos uniformados murieron y otros dos quedaron heridos en una serie de ataques contra la fuerza pública en la noche del 6 de diciembre en Villa del Rosario (Norte de Santander). Una estación de Policía fue atacada y minutos después fue baleada una patrulla en la que se movilizaban dos uniformados.

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, el primer ataque se presentó a las 11:45 p. m., cuando hombres armados dispararon contra las instalaciones del CAI Morichal. En ese hecho, dos policías resultaron heridos. Se sabe que se encuentran estables y reciben atención médica especializada.

Por otra parte, una patrulla policial fue atacada en el barrio La Concordia. En ese hecho, murieron el intendente Franklyn Alfonso Guerrero Yáñez y el subintendente Jairo Andrés Holguín Calderón. Las primeras hipótesis apuntan a que el ELN estuvo detrás de los ataques.

Dice la institución que “estos ataques corresponden a una retaliación directa y premeditada del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN, en respuesta a las recientes acciones ofensivas adelantadas por la Policía Nacional en contra de sus estructuras criminales”.

¡𝗔𝗧𝗔𝗤𝗨𝗘 𝗖𝗥𝗜𝗠𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗬 𝗖𝗢𝗕𝗔𝗥𝗗𝗘! Hoy es un día de profundo dolor para Colombia y para nuestra Institución. 𝗖𝗼𝗺𝗼 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹, 𝗿𝗲𝗰𝗵𝗮𝘇𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝗯𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗮 𝘃𝗲𝗵𝗲𝗺𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 los dos atentados terroristas perpetrados uno en… pic.twitter.com/mMgGuhXzRO — Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) December 7, 2025

Por los hechos, el director de la Policía, el general William Rincón, ordenó disponer de "todas nuestras capacidades de inteligencia e investigación criminal para avanzar con celeridad en la identificación, ubicación y judicialización de los responsables".

