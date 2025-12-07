Logo El Espectador
Ataques contra la fuerza pública en Villa del Rosario dejaron dos policías muertos y dos heridos

Aunque todavía no sé tiene certeza de quién estuvo detrás del hecho, el director de la Policía señala al ELN como principal sospechoso de lo ocurrido.

Redacción Judicial
07 de diciembre de 2025 - 07:54 p. m.
El Eln es el principal sospechoso del ataque.
Foto: Policía
Dos uniformados murieron y otros dos quedaron heridos en una serie de ataques contra la fuerza pública en la noche del 6 de diciembre en Villa del Rosario (Norte de Santander). Una estación de Policía fue atacada y minutos después fue baleada una patrulla en la que se movilizaban dos uniformados.

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, el primer ataque se presentó a las 11:45 p. m., cuando hombres armados dispararon contra las instalaciones del CAI Morichal. En ese hecho, dos policías resultaron heridos. Se sabe que se encuentran estables y reciben atención médica especializada.

Por otra parte, una patrulla policial fue atacada en el barrio La Concordia. En ese hecho, murieron el intendente Franklyn Alfonso Guerrero Yáñez y el subintendente Jairo Andrés Holguín Calderón. Las primeras hipótesis apuntan a que el ELN estuvo detrás de los ataques.

Dice la institución que “estos ataques corresponden a una retaliación directa y premeditada del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN, en respuesta a las recientes acciones ofensivas adelantadas por la Policía Nacional en contra de sus estructuras criminales”.

Por los hechos, el director de la Policía, el general William Rincón, ordenó disponer de "todas nuestras capacidades de inteligencia e investigación criminal para avanzar con celeridad en la identificación, ubicación y judicialización de los responsables".

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

