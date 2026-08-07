Atentado con arma de fuego contra inspector del Inpec en Bogotá

Guardianes y funcionarios del INPEC expresan su voz de protesta por el asesinato del dragoneante Diego Torres, hace un par de días en las inmediaciones de la cárcel La Tramacua de Valledupar. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El inspector del Inpec Wilson Daniel Puentes fue atacado en la tarde de este 7 de agosto en Bogotá. El comandante de auxiliares de La Picota salía de su lugar de trabajo hacia su casa cuando fue abordado por un sujeto que le disparó, al parecer, en el abdomen.

Según fuentes al interior del Inpec, el inspector Puentes fue trasladado a una clínica donde se verifica su estado de salud.

Por el momento, las autoridades adelantan las investigaciones para determinar las causas del ataque contra el inspector Puentes. En esa diligencia, las autoridades encontraron un panfleto con amenazas en el que también se mencionan advertencias.

Para adelantar la investigación, la Policía Nacional también revisa las cámaras del sector y adelantan operativos para identificar y capturar al responsable del atentado.

En videos difundidos a través de redes sociales quedó registrado el ataque al inspector. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre en motocicleta se acerca a Puentes y después de hablar unos minutos, le propina un disparo en el abdomen. Hasta el momento, las investigaciones avanzan.

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