Atentado con dron en Cesar deja un policía muerto y un herido durante posesión presidencial

El subintendente Algemiro Rodelo Canchila murió cuando prestaba servicio de guarda en instalaciones de la Policía. Foto: Polic

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En plena posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, la subestación de Policía del corregimiento de San Roque, zona rural de municipio de Curumaní (Cesar), fue atacado con drones provocando la muerte de un subintendente que se encontraba en servicio de guardia en las instalaciones.

En el atentado también resultó herido otro uniformado y la infraestructura del lugar tuvo daños a raíz de las explosiones. El uniformado que perdió la vida en la noche del pasado viernes, 7 de agosto, fue identificado como Algemiro Rodelo Canchila. La Policía Nacional detalló que el subintendente llevaba 18 años en la institución.

“Durante 18 años sirvió a Colombia, entregando su vida a la misión de proteger a los ciudadanos con honor, compromiso y vocación. Hoy su partida enluta a Colombia”, señaló la Policía a través de un comunicado.

Según las investigaciones, los explosivos de alto impacto cayeron directamente sobre la estación de Policía tras ser lanzados desde drones. Hasta ahora, las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables, aunque inicialmente fue señalada la guerrilla del Eln.

Durante la jornada de posesión, se registraron más ataques en diferentes puntos del país. En Caldono, Cauca, se presentaron disparos contra la estación de la Policía por parte de integrantes de las disidencias de alias “Iván Mordisco”.

En ese mismo departamento, en el municipio de López de Micay, se reportaron disparos contra instalaciones del Batallón de Infantería N.56 del Ejército. Posteriormente, se reportó un ataque con dron, pero tampoco dejó afectaciones.

En Guadalupe (Antioquia), fueron lanzados artefactos explosivos por medio de un dron contra la estación de Policía Porce. En Ituango, en ese departamento, fue encontrado un cilindro pintado con los colores de la bandera de Colombia y las siglas de FARC.

En Planadas (Tolima), fueron lanzados tres artefactos explosivos a través de un dron contra el Batallón de Operaciones Terrestres No. 18 del Ejército Nacional. “Solamente daños a la infraestructura”, dice el reporte, sin especificar qué infraestructura fue afectada.

En Teruel (Huila), lanzaron un artefacto explosivo, por medio de un dron, contra las instalaciones de la alcaldía municipal, donde funciona la estación de Policía Teruel. Un civil quedó lesionado.

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