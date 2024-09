Hospital Militar entregó primer parte médico de los soldados heridos en Arauca

Desde una volqueta, el grupo armado habría lanzado varios cilindros que explotaron al interior del puesto de mando del Batallón de Artillería de Campaña N.° 18, en Puerto Jordán, Arauquita (Arauca). Foto: Ejército Nacional de Colombia

En las últimas horas, el Hospital Militar Central, a donde fueron trasladados 18 de los 24 soldados que resultaron heridos tras el atentado al puesto de mando del Batallón de Artillería de Campaña N.° 18, en Puerto Jordán, Arauquita (Arauca), entregó el primer parte de salud de los uniformados.

El centro médico informó que “como consecuencia del ataque perpetrado contra miembros de la Fuerza Pública”, y que el gobierno atribuye al ELN, “se activó el Sistema de Comando de Incidentes, diseñado para la atención oportuna de múltiples víctimas”.

De los 18 soldados, agregó el Hospital Militar Central, tres recibieron cirugía de emergencia, uno más fue trasladado a cuidados críticos y los 14 restantes se “encuentran en observación estrecha y valoración multidisciplinaria en urgencias, en condiciones estables”. Los ocho uniformados que no fueron trasladados a la capital del país, están siendo atendidos en los hospitales de Arauca y Tame, agregó el almirante Francisco Hernando Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.

El atentado, que habría sido cometido por el frente Domingo Laín Sáenz, también causó la muerte de dos soldados. Aparentemente, desde una volqueta, el grupo armado habría lanzado varios cilindros que explotaron al interior de la base militar.

El ataque despertó el pronunciamiento más fuerte sobre la negociación de paz con el ELN en los 22 meses que han transcurrido desde el inicio del proceso. El propio presidente Gustavo Petro dijo que “es una acción que prácticamente cierra el proceso de paz con sangre”.

El hecho se suma a una serie de al menos diez atentados ocurridos desde que se venció el ultimátum que le dio el ELN al Gobierno el pasado 23 de agosto para sacarlo a través de un decreto de la lista de los Grupos Armados Organizados (GAO) y en el marco de un congelamiento de 7 meses en la mesa de diálogos de paz. A las voces críticas se sumaron sectores de todo el país que una vez más cuestionaron la voluntad de paz de la guerrilla.

Aunque el cese al fuego se suspendió desde el pasado 3 de agosto en todo el país, el grupo armado aseguró que no atacaría a la fuerza pública por un plazo de 20 días, para salir de esa lista. Sin embargo, al término de ese tiempo no hubo pronunciamiento del Ejecutivo, y los ataques no se hicieron esperar.

“El ELN logró su objetivo de hacer que el gobierno rompiera la negociación. Esta guerrilla se va con 28 acuerdos firmados y la metodología de su convención nacional y esperará los resultados electorales de 2026 mientras se consolida en Venezuela”, señaló el profesor Luis Fernando Trejos.

En un comunicado de prensa horas después del atentado, el Ejército señaló que gracias a la reacción de las tropas, se logró “capturar a dos sujetos que al parecer se movilizaban en dos motocicletas que acompañaban la volqueta en el momento del ataque. Estos sujetos se encuentran a disposición de la autoridad competente para su proceso de judicialización”.

