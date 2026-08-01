Atentado en Cúcuta: carro bomba deja ocho policías heridos frente al comando policial

Videos muestran el caos que se vivió en Norte de Santander por cuenta de explosivos. Foto: Archivo Particular

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En la madrugada de este sábado 1 de agosto se registró un atentado con explosivos contra el Comando de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta. De acuerdo con el director de la Policía, el general William Rincón, un carro bomba y otros artefactos explosivos dejaron ocho policías heridos.

Las explosiones ocurrieron hacia las 3:30 a. m. y obligaron al cierre de la avenida Los Libertadores y de los accesos a Cenabastos. También se reportaron daños en la sede del BBVA ubicada frente al comando policial.

En el lugar del ataque ya se encuentra el director Rincón para verificar la situación de orden público. “Atentar contra quienes velan por la seguridad de los colombianos es un ataque contra la tranquilidad de todos. Ya están desplegadas todas las capacidades institucionales para identificar y capturar a los responsables, quienes deberán responder ante la justicia”, aseguró en su cuenta de X.

Mientras las autoridades atienden la emergencia y adelantan la verificación de las afectaciones causadas por la explosión, la Policía Nacional y los organismos judiciales avanzan en la recolección de pruebas para establecer quiénes fueron los responsables del atentado.

Ofrecen recompensa

La ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, condenó el atentado ocurrido en Cúcuta y anunció una recompensa de hasta COP 200 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.

La funcionaria aseguró que, en coordinación con la Fuerza Pública y las autoridades competentes, se desplegaron todas las capacidades para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. “A quienes usan el terror para intimidar a los colombianos les decimos con total claridad: los vamos a encontrar, los vamos a capturar y responderán ante la justicia”, señaló.

“Cobarde atentado”, presidente electo

El presidente electo Abelardo de la Espriella condenó este nuevo ataque: “Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional”.

Agregó que se solidariza con los uniformados heridos, sus familias y con la comunidad. “El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad. Los responsables deberán ser identificados, capturados y llevados ante la justicia con todo el peso de la ley”, afirmó en su cuenta de X.

Wilmer Carrillo, senador de la república y exrepresentante a la Cámara por Norte de Santander señaló que este es el tercer ataque a la Policía en menos de una semana, tras los hechos ocurridos en Puerto Lleras (zona rural de Cúcuta) y la vía a la Y de Astilleros. “Toda mi solidaridad con la Policía Nacional, los familiares de los uniformados heridos y los residentes de esta zona de Cúcuta que vivieron una noche de terror”, añadió.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.