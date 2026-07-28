Atentan contra comandante de la Policía en Puerto Lleras, Cúcuta

Según detalló la Policía Nacional, al paso del vehículo fue activado un artefacto explosivo. El comandante de la estación, junto con el conductor, salieron ilesos. Foto: Tomada de Redes S

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La Policía Nacional confirmó el atentado contra un vehículo de la institución en el que iba el comandante de Puerto Lleras, zona rural de Cúcuta. Según detallaron las autoridades, en la tarde de este martes, en la vereda Alto Viento, fue activado un artefacto explosivo improvisado al paso del vehículo de la Estación de Policía Puerto Santander.

Tanto el comandante de la Policía, como el conductor del vehículo, salieron ilesos y el automotor presentó daños materiales. “La Policía Nacional rechaza de manera contundente cualquier acción criminal que atente contra la vida e integridad de los ciudadanos y los integrantes de la Fuerza Pública”, señaló la institución.

Además, invitaron a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de este hecho y a la ubicación de los responsables a través de la línea de emergencia 123.

En otros hechos, en la madrugada de este 28 de julio, fue capturado un ciudadano extranjero en un establecimiento comercial del corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú (Norte de Santander), por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La operación estuvo coordinada por soldados del Batallón de Operaciones Terrestres Número Nueve de la Fuerza de Tarea Vulcano, con apoyo de la Policía Nacional. Durante el procedimiento fueron incautados dos artefactos explosivos improvisados, una pistola calibre nueve milímetros con su respectivo proveedor, 16 cartuchos y un teléfono celular.

De acuerdo con el análisis de las autoridades, “las características y el método de fabricación artesanal de los artefactos explosivos permiten inferir que estos habrían sido acondicionados para ejecutar una presunta acción terrorista”. El personal especializado estableció que su sistema de fragmentación incrementaría el poder destructivo mediante la dispersión de esquirlas y la onda explosiva.

Según las autoridades, las labores de inteligencia señalan que el posible objetivo de esta acción sería atentar contra los integrantes de la fuerza pública que adelantan operaciones de control y seguridad en el corregimiento de La Gabarra.

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