Atentan en Barranquilla contra Luis Muñetón, abogado de alias El Gatico

Jorge Luis Alfonso López, alias El Gatico, escoltado por policías durante un traslado a Bogotá en 2012.

Ayer en la tarde fue perpetrado un atentando con armas de fuego contra Luis Guillermo Muñetón Padrón, abogado defensor de Jorge Luis Alfonso López, alias El Gatico, hijo de la difunta empresaria del chance Enilce López, alias La Gata. De acuerdo con las autoridades, el atentando ocurrió al norte de Barranquilla (Atlántico), frente a un supermercado D1, en la calle 98 con carrera 64. Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta serían los atacantes del abogado Muñetón, quien en ese momento estaba ingresando a su carro cuando fue sorprendido por uno de los hombres que se había acercado a pie, y detonó el arma.

Luis Muñetón también llevaba consigo una pistola, y reaccionando rápidamente contrarrestó el ataque, obligando al presunto sicario a huir en la motocicleta, que era conducida por el segundo hombre. El abogado en este momento se encuentra ileso, y aunque todavía no se ha esclarecido las causas del atentado, las primeras hipótesis que se manejan es que se habría tratado de un intento de hurto.

Por otro lado, la periodista cartagenera Laura Ardilla señalo una conexión de este atentado con el caso de la excongresista Aida Merlano. Luis Guillermo Muñetón es hijo del abogado Diego Muñetón, quien fue señalo por Merlano de ofrecerle dinero y beneficios a cambio de no declarar contra miembros de la familia Char, en visitas a la excongresista entre septiembre de 2018 hasta agosto de 2019. No obstante, en un fallo de segunda instancia del 17 de agosto, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tumbó la sanción de dos años que se la había puesto a Diego Muñetón por estas acusaciones. La alta Corte concluyó que debido a la falta de pruebas, esta acusación no tenía soporte.

-Hijo de Diego Muñetón Restrepo, abogado al que Aída Merlano acusó de presionarla para no declarar contra Char (@CNDJ_Col lo absolvió hace 7 días)

-Hermano de Diego Muñetón Padrón, ex miembro de Bacrim, condenado por homicidio



Barranquilla, de “mejor vividero” a ciudad de miedo. https://t.co/YH532lwHY7 — Laura Ardila Arrieta (@Laura_Ardila_A) August 24, 2024

Hace unos meses, el defendido de Luis Muñetón, Jorge Luis Alfonso López, alias El Gatico, y exalcalde de Magangué (Bolívar), también fue víctima de un atentado en el centro médico Mediclínica el 23 de mayo en Barranquilla. Seis hombres disfrazados de oficiales de la SIJIN (Seccional de Investigación Criminal) llegaron cerca de las doce del mediodía en dos camionetas, buscando el cuarto donde se encontraba hospitalizado Alfonso López, y disparando a los que se encontraban en la sala, asesinaron a dos escoltas del cuerpo de seguridad del expolítico, el cual se encontraba en otro cuarto y logró refugiarse en el baño.

El 14 enero, la madre de Alfonso López, la empresaria del chance Enilce López Romero, alias la Gata, murió en la UCI de la Clínica General del Norte en Barranquilla. Para ese momento, la empresaria había sido condenado a 29 años de cárcel por el asesinato del periodista Rafael Enrique Prins, quien había denunciado su relación con grupos paramilitares.

