Judicial
Ateos, en pelea contra Alcaldía de Ibagué por nombre de dos escenarios deportivos

Una tutela busca que la administración de la capital tolimense le cambie el nombre a un coliseo y un parque deportivo por, supuestamente, vulnerar la laicidad del Estado y la libertad de conciencia y cultos. Este es el pleito que llegó a la Corte Constitucional.

Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
27 de agosto de 2025 - 12:02 p. m.
El nombre del escenario deportivo en Ibagué, según los tutelantes, atentaría contra la libertad de culto.
Foto: IMDRI

Al despacho del magistrado Vladimir Fernández Andrade, de la Corte Constitucional, llegó un proceso que toca las fibras de la libertad de culto y del Estado laico en Colombia. Dos periodistas ateos se fueron de frente contra la Alcaldía de Ibagué (Tolima) por, supuestamente, no respetar a las personas que no son creyentes y dar nombres relacionados con la creencia de un dios, a dos de los escenarios deportivos más grandes de la ciudad. Aunque los dos hombres pidieron a la administración local y a un juzgado de primera instancia cambiar las...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Andrea S(29304)Hace 8 minutos
Sobre todo, que nombres tan horribles y que falta de imaginación.
Mar(60274)Hace 11 minutos
No es una lucha entre ateos y creyentes, es que eso espacios son para todo el mundo o sea que meterle religión a estos espacios, no tiene ninguna clase de sentido. Estamos en un Estado laico, existen toda clase de creencias y de no creencias, el nombre debe ser neutral.
René Gamba(55119)Hace 16 minutos
"supuestamente". Es EVIDENTE la violación de la libertad de cultos
Rafael(18914)Hace 24 minutos
No es una pelea entre ateos como sesgadamente lo platea el columnista. Es simplemente exigir respeto a la Constitución y a la libertad de cultos.
miguel medina(60282)Hace 25 minutos
Bien pero... El señor periodista le da un carácter de cruzada entre ateos y no ateos.. y es realmente sobre un estado laico...
Ver más comentarios
