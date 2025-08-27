Ateos, en pelea contra Alcaldía de Ibagué por nombre de dos escenarios deportivos

El nombre del escenario deportivo en Ibagué, según los tutelantes, atentaría contra la libertad de culto. Foto: IMDRI

Al despacho del magistrado Vladimir Fernández Andrade, de la Corte Constitucional, llegó un proceso que toca las fibras de la libertad de culto y del Estado laico en Colombia. Dos periodistas ateos se fueron de frente contra la Alcaldía de Ibagué (Tolima) por, supuestamente, no respetar a las personas que no son creyentes y dar nombres relacionados con la creencia de un dios, a dos de los escenarios deportivos más grandes de la ciudad. Aunque los dos hombres pidieron a la administración local y a un juzgado de primera instancia cambiar las...