Audios de Benedetti: Fiscalía abre investigación por financiación en campaña Petro.

La filtración de unos audios de Armando Benedetti, donde siembra dudas sobre el dinero que entró a la campaña presidencial de Gustavo Petro, siguen generando consecuencias en el país. Ahora la Fiscalía anunció que abrió una investigación contra personas aforadas y no aforadas, para determinar si se cometieron delitos relacionados con la posible financiación ilegal de la campaña electoral del presidente, Gustavo Petro.

Esta investigación, según informó el ente acusador, está a cargo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y de la Dirección Especializada contra la Corrupción, respectivamente. “En ese sentido, se articularán las capacidades y, de acuerdo con sus competencias, los fiscales dirigirán sus actuaciones hacia personas aforadas y no aforadas”, dice un comunicado emitido por la Fiscalía.

El ente acusador agregó que con esta investigación pretende establecer presuntas responsabilidades en los delitos de financiación de campañas electorales de fuentes prohibidas, violación de topes electorales, y otros similares.

Los audios de la controversia fueron revelados en la noche del pasado domingo 4 de junio, dos días después de que el presidente Gustavo Petro, decidiera apartarlo a él de su cargo como embajador de Colombia en Venezuela y a Laura Sarabia como jefa de gabinete. Esto luego de la tormenta política y judicial que se desató por las interceptaciones ilegales a la exniñera de Sarabia, Marelbys Meza, y a otra de sus exempleadas.

En los audios que parecen estar dirigidos a Sarabia, Benedetti está molesto por no ser atendido por el gobierno la semana pasada, y cuenta que él había ayudado a conseguir $15.000 millones en la Costa Caribe, que sabía “la verdad” sobre la campaña y que, si decía lo que sabía, todos se iban presos. Hasta ahí llegaron sus declaraciones. No dio detalles ni de dónde salió ese dinero, si era o no lícito, cuál era esa verdad de la que hablaba y por qué podían terminar en la cárcel.

Ante estas declaraciones, el propio presidente reaccionó a través de su cuenta de Twitter. Aclaró que esos “chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se han manejado cifras como $15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad”. Gustavo Petro le pidió a Benedetti que dé las explicaciones del caso a las autoridades, y el Consejo Nacional Electoral ya lo citó formalmente para que haga lo propio ante esa entidad (también pidió la versión de Laura Sarabia).

