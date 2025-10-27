Augusto Ocampo asumió como ministro de Justicia encargado, tras renuncia de Eduardo Montealegre

Aunque asume las funciones del ministro, Ocampo tendrá que seguir cumpliendo con su cargo como secretario jurídico. Foto: Archivo

La renuncia de Eduardo Montealegre como ministro de Defensa fue formalmente aceptada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien cumple funciones presidenciales, mientras que Gustavo Petro está de gira por Qatar. Este lunes, el alto funcionario, además de dar visto bueno a la salida de uno de los alfiles del gobierno, puso, provisionalmente, al frente de la cartera al secretario jurídico Augusto Ocampo.

Mediante el decreto 143 de 2025, la Presidencia de a República aceptó la renuncia de Montealegre, quien la anunció públicamente el pasado 24 de octubre. Según se lee en el documento, se le dejó el “encargo institucional” a Augusto Alfonso Ocampo Camacho. El funcionario, a pesar de asumir temporalmente la cartera, seguirá “sin separarse de las funciones asignadas a su empleo actual”.

El saliente Montealaegre presentó su carta de renuncia el pasado viernes, justo después de presentar el proyecto de ley para instalar una Asamblea Nacional Constituyente. Según se lee en la misiva, su principal razón para dejar el cargo es querer continuar la disputa judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, recientemente absuelto en segunda instancia en el proceso por soborno en actuación penal y fraude procesal. Montealegre considera que dicho fallo a favor del exmandatario es un prevaricato.

En su documento, el saliente ministro expresó que “una sola razón motiva mi retiro: la profunda indignación por el prevaricato en que incurrió el Tribunal de Bogotá al absolver un criminal de guerra, un corrupto: Álvaro Uribe Vélez. Un ilícito avalado por el establecimiento de Colombia y un premio nobel de la paz servil ante él, pusilánime”.

Montealegre, quien fue fiscal general entre 2012 y 2016, es además una de las víctimas acreditadas en el caso en contra del expresidente. “Como víctima de Uribe, debo retomar el ejercicio de mis derechos para impedir que sus actos queden en la impunidad. Esto implica que, es mi deber, acudir a los tribunales internacionales para clamar por el fin de su violencia sistemática contra el pueblo humilde y trabajador”, escribió en su carta.

Asimismo, en el documento resaltó que “es predecible que la Corte Suprema, cooptada por el verdugo de la justicia que en el pasado la ultrajo y doblego, lo absuelva. También es claro que, la Fiscalía General de la Nación, no actuara para sancionar los delitos de lesa humanidad del Aro y la Granja realizadas por Uribe, ni las vinculaciones de él y su familia con el paramilitarismo. Uribe es al amo de la justicia, y ella, como esclava, se inclina sumisa ante su inmenso poder. Yo no lo haré”.

