Augusto Trujillo es el nuevo vicepresidente de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas de Iberoamérica

El jurista colombiano Augusto Trujillo Muñoz, expresidente y miembro honorario de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, fue designado vicepresidente de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas de Iberoamérica, durante el XI Congreso de Academias Jurídicas de Iberoamérica celebrado en Santo Domingo (República Dominicana).

Se trata de una conferencia que agrupa a academias de jurisprudencia de España y América Latina que fomentan "la colaboración, el estudio y el debate sobre el derecho en la región", en especial temas relacionados con justicia, democracia, inteligencia artificial y retos legales contemporáneos.

Trujillo Muñoz nació en Ibagué el 19 de marzo de 1944 y estudió la primaria en el colegio Liceo Val y la segundaria en el San Simón de Ibagué. Es abogado de la Universidad Nacional, especialista en Derecho Público y magíster en Derecho de esa misma universidad. Además, tiene un doctorado Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana.

Trujillo Muñoz ha desarrollado una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito académico y profesional. Ha sido profesor de la cátedra Legislación y Políticas Públicas en la Universidad de los Andes; de legislación Territorial en la Universidad Nacional y en la Universidad del Rosario; y de Derecho Constitucional en las universidades Libre y católica.

Asimismo, se ha desempeñado como conjuez del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Es tratadista en su especialidad y columnista habitual de este diario. Sobre su obra escrita se destaca la publicación en 1977 de la antología “El Nuevo Pensamiento Colombiano”.

Para 1990, publicó el libro “Pre-textos”, una recopilación de sus publicaciones, no solo académicas, sino también periodísticas. Una de las editoriales que ha publicado sus obras es Pijao Editores, que en su página web resalta sus últimos libros: "Entre el derecho y la historia" (2022); “Democracia y territorio, el ordenamiento territorial entre el derecho y la política" (2007) Y “Descentralización, regionalización y autonomía” (2001).

