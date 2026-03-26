Autodefensas habrían hecho fiesta como trampa para secuestrar a 25 personas en Santa Marta

El operativo de rescate fue liderado por el Gaula del Ejército Nacional, en coordinación con el Gaula Élite y la Fiscalía General de la Nación. Foto: Gaula

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Un total de 25 personas fueron secuestradas en el sector del Cerro Los Muchachitos, en Santa Marta (Magdalena), en hechos que ya son investigados por las autoridades. Al parecer, las personas habrían sido convocadas por redes sociales para una presunta fiesta electrónica.

El operativo de rescate fue liderado por el Gaula del Ejército Nacional, en coordinación con el Gaula Élite y la Fiscalía General de la Nación, luego de que se recibiera una denuncia por parte de la ciudadanía. La llamada permitió ubicar el lugar donde permanecían las víctimas, quienes habían asistido a una fiesta privada en esa zona.

De acuerdo con las autoridades, los presuntos responsables serían al menos 11 hombres, señalados de integrar las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Pachencas. Este grupo habría organizado el evento como una trampa para captar a los asistentes y luego intimidarlos, diciéndoles que se encontraban secuestrados.

Las amenazas escalaron rápidamente. Los captores obligaron a las víctimas a entregar información de sus familiares y, posteriormente, establecieron contacto con ellos para exigir el pago de COP 18 millones a cambio de su liberación. La presión incluía advertencias sobre posibles daños si no se cumplían las exigencias económicas. En capturas de pantalla entregadas a las autoridades se lee que, a una de las víctimas, le exigían COP 15 millones.

La intervención de las tropas permitió frustrar el secuestro extorsivo, lograr la liberación de las 25 personas y evitar el pago del dinero exigido, lo que, según las autoridades, representa un golpe a las finanzas de esta estructura criminal que delinque en la región Caribe.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer todos los detalles del caso y determinar la responsabilidad de los 11 capturados, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía para que avance en el proceso de legalización de captura.

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