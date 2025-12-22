Autoridades investigan muerte de suboficial del Ejército en Flandes (Tolima) Foto: Ejército

Las autoridades confirmaron la muerte del sargento segundo Cristian Camilo Carvajal Yate, integrante del Batallón de Artillería de Campaña 3, de la Tercera División del Ejército, en hechos ocurridos en la noche del pasado 20 de diciembre de 2025 en el municipio de Flandes (Tolima).

Según información preliminar, el suboficial, quien se encontraba en período de vacaciones, habría sido atacado en su hogar por sujetos desconocidos. “Las circunstancias de tiempo, modo y lugar están siendo verificadas dentro de las actuaciones correspondientes”, informó el Comando de la Tercera Brigada del Ejército.

La institución señaló que, desde el momento en que se conocieron los hechos, se activaron coordinaciones con las autoridades con el fin de apoyar las diligencias y facilitar el esclarecimiento del caso. De igual forma, se dispuso un equipo para brindar atención y acompañamiento a los familiares del suboficial.

El Ejército rechazó “de manera categórica este hecho criminal que enluta a la institución y extiende sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y compañeros de nuestro suboficial”. Las Fuerzas Militares también expresaron su rechazo por lo ocurrido, y a través de un pronunciamiento, destacaron la trayectoria y servicio del sargento Carvajal Yate dentro de la institución.

El comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, también envió un mensaje de condolencias a los familiares y amigos del sargento Carvajal Yate. “Expreso toda mi solidaridad y sentidas condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento. Que su alma descanse en paz y sea recibida en el reino de los cielos”, señaló.

