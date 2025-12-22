Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Autoridades investigan muerte de suboficial del Ejército en Flandes (Tolima)

Se trata del sargento segundo Cristian Camilo Carvajal Yate, suboficial del Ejército Nacional que perdió la vida mientras se encontraba de vacaciones en Flandes (Tolima). De acuerdo con las autoridades, habría sido atacado en su lugar de residencia por sujetos desconocidos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
22 de diciembre de 2025 - 09:12 p. m.
Autoridades investigan muerte de suboficial del Ejército en Flandes (Tolima)
Autoridades investigan muerte de suboficial del Ejército en Flandes (Tolima)
Foto: Ejército
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las autoridades confirmaron la muerte del sargento segundo Cristian Camilo Carvajal Yate, integrante del Batallón de Artillería de Campaña 3, de la Tercera División del Ejército, en hechos ocurridos en la noche del pasado 20 de diciembre de 2025 en el municipio de Flandes (Tolima).

Según información preliminar, el suboficial, quien se encontraba en período de vacaciones, habría sido atacado en su hogar por sujetos desconocidos. “Las circunstancias de tiempo, modo y lugar están siendo verificadas dentro de las actuaciones correspondientes”, informó el Comando de la Tercera Brigada del Ejército.

La institución señaló que, desde el momento en que se conocieron los hechos, se activaron coordinaciones con las autoridades con el fin de apoyar las diligencias y facilitar el esclarecimiento del caso. De igual forma, se dispuso un equipo para brindar atención y acompañamiento a los familiares del suboficial.

Lea: Defensoría dice que se adelantan acciones para liberación de 18 soldados retenidos en Chocó

El Ejército rechazó “de manera categórica este hecho criminal que enluta a la institución y extiende sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y compañeros de nuestro suboficial”. Las Fuerzas Militares también expresaron su rechazo por lo ocurrido, y a través de un pronunciamiento, destacaron la trayectoria y servicio del sargento Carvajal Yate dentro de la institución.

El comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, también envió un mensaje de condolencias a los familiares y amigos del sargento Carvajal Yate. “Expreso toda mi solidaridad y sentidas condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento. Que su alma descanse en paz y sea recibida en el reino de los cielos”, señaló.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

sargento

muerte

Cristian Camilo Carvajal Yate

Tolima

Flandes

Ejército

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.