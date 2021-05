Autoridades no se ponen de acuerdo sobre manejo de COVID-19 en cárcel de Cartagena

Este lunes se anunciaron 86 nuevos casos de COVID-19 en el centro carcelario de Ternera, en Cartagena, para un total de 241 contagios. De acuerdo con fuentes del Inpec, la razón del aumento de los contagios se debe al manejo que le han dado el Departamento Administrativo Distrital de Salud y la Alcaldía a la emergencia en la ciudad.

Cartagena enfrenta sus peores días debido a las deudas históricas que le pasan factura en tiempos del nuevo coronavirus. Durante décadas, la Heroica ha tenido que lidiar con la pobreza, la desigualdad y la corrupción que pasan desapercibidas en medio del paraíso que representa para algunos el corralito de piedra. El coronavirus, sin embargo, ha sacado a flote otro agravante: la crisis carcelaria que, aunque era un problema gravísimo y latente antes de la pandemia, nunca tuvo protagonismo en las discusiones más sonadas de la ciudad. Este lunes, cuando Cartagena cumple 487 años de fundación, la Cárcel la Ternera de paso de tener 155 casos confirmados de COVID-19 a reportar 86 contagios más.

El primer caso en el centro penitenciario de la Heroica se confirmó el 14 de mayo. Para el 20 de mayo ya iban 20 y, cuatro días después, se confirmaban 155 en total. La situación prendió alarmas el 15 de mayo, cuando uno de los internos fue hallado muerto en su celda luego de haber tenido fiebre y otros síntomas asociados con el virus. Desde ese momento, William Dau Chamatel, alcalde de Cartagena, reaccionó y ordenó que a los internos se les practicaran pruebas. Desde entonces, las cifras van en ascenso en el penal. De acuerdo con fuentes del Inpec, el aumento en los contagios tiene raíz en la poca articulación entre la alcaldía y el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis).

Las diferencias entre las dos entidades ya dieron sus primeros coletazos cuando Álvaro Fortich renunció a su puesto el pasado 12 de mayo como director del Dadis, por supuestas diferencias referentes al manejo de la pandemia en la ciudad con el alcalde Dau.

Podría decirse que la cárcel de Ternera cumple las condiciones perfectas para ser una bomba de tiempo. El penal no da abasto, su capacidad es de 1.386 reclusos, no obstante, alberga 2.385 que viven literalmente apretados. Aunque la cárcel fue escogida por el Ministerio de Justicia a principios de marzo para la construcción de 510 módulos más, la reducción del hacinamiento se quedó en veremos. Además, la pandemia llegó a una ciudad que no contaba con un sistema de salud sólido. A pesar de que las administraciones pasadas anunciaron préstamos y recursos destinados a la inversión en el sector salud, hoy la Heroica no sabe qué manejo darle a la pandemia.

De acuerdo con la Procuraduría, el problema radica en el mal manejo que se le está dando a la ruta de atención de los pacientes en la ciudad. Para el procurador, Fernando Carillo, es necesario que la Heroica aplique las políticas generales que ha expedido el Gobierno y genere protocolos diferenciados. El problema no es para menos, Cartagena tiene la tasa más alta de contagio de persona a persona, reveló a finales de abril el médico Juan Manuel Benedetti Sarastí, quien actúa como gerente del COVID-19 en la capital de Bolívar. Es decir, como un enlace entre la administración local y el Gobierno Nacional.

Según el estudio de R0 -por el cual se estima la velocidad de propagación de una enfermedad- al que hizo referencia Benedetti Sarastí, mientras que la media nacional de R0 equivale a 1,4 (es decir, cada persona con el virus contagia a 1,4 personas más), la ciudad registra un rango de 2,3 y las muertes en esta ciudad representan el 10% del total de fallecidos en el país. “Si se llega al 3 entramos en un estado catastrófico, si se sigue así (Cartagena) será la última en abrir. Esto no es para jugar ni para que digan que es el folclorismo del cartagenero. La invitación es a tomar conciencia, porque los recursos son finitos”, le dijo el especialista a Caracol Radio.