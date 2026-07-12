Autoridades señalan al Clan del Golfo por desmanes tras operativo contra minería en Segovia

La situación de orden público en ese municipio del Nordeste antioqueño deja una persona muerta y dos heridos. Foto: Tomado de R

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En la mañana de este domingo, 12 de julio, la Fuerza Pública adelantó un operativo contra la minería ilegal en Segovia (Antioquia) que, a su vez, desencadenó alteraciones de orden público que dejan una persona muerta y dos heridos. Ante los desmanes que se han extendido durante toda la mañana, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció a través de su cuenta en X y señaló que miembros del Clan del Golfo estarían tras los ataques.

“Los criminales del Clan del Golfo están azotando a Segovia como retaliación por los operativos que adelanta la Fiscalía, el Ejército y la Policía contra la minería ilegal. Desde el Gobierno de Antioquia respaldamos las acciones judiciales y de la Fuerza Pública”, señaló el gobernador, que además detalló que avanzan en un Consejo de Seguridad.

El mandatario local también alertó por la instrumentalización de algunos pobladores de Segovia por parte de esa estructura criminal. “Persisten cuatro bloqueos en los accesos al municipio, con quema de llantas, vehículos atravesados e incineración de motocicletas, camionetas y una volqueta. Además, durante estos hechos fue atacada una patrulla del Ejército Nacional”, agregó el gobernador Rendón.

A través de videos difundidos en redes sociales, la comunidad ha registrado los enfrentamientos con la fuerza pública. Hay motocicletas incineradas en las vías de Segovia. Asimismo, medios locales han reportado que miembros de grupos armados ilegales han usado armas de fuego para retener la avanzada de la fuerza pública. Asimismo, han denunciado que el Cuerpo de Bomberos de Segovia fue atacado cuando intentaban atender las emergencias.

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