Avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó en Puerto Leguízamo (Putumayo)

Dos pelotones del Ejército iban a bordo de la aeronave. Foto: Redes sociales

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En la mañana de este lunes 23 de marzo, el Ejército confirmó que un avión Hércules de la institución se accidentó en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo). Según información entregada a El Espectador, dos pelotones de soldados, alrededor de 100 uniformados, se movilizaban en la aeronave. Las autoridades intentan verificar más detalles de la situación.

Según se conoce hasta el momento, el hecho ocurrió sobre las 9:00 de la mañana. Las primeras versiones indican que el accidente habría ocurrido en la pista, cuando la aeronave intentaba despegar. Sin embargo, las autoridades aún están intentando establecer comuncación con la zona para confirmar la información y entregar las primeras cifras de personas afectadas.

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