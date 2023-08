Barbosa dice que la UIAF tiene información del plan del ELN para atentar contra él

Fiscal General, Francisco Barbosa, señaló que no tuvo acceso al informe de la UIAF. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

“A mí me informan que la información de mi atentado la tenían desde hacía dos meses. ¿Quiero saber cuánto tiempo reposó esa información? Y me dicen ahora que hay información de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) donde se le entregó información financiera al Ejército y que no tiene la Fiscalía”. Estas fueron las palabras del fiscal general, Francisco Barbosa, luego de que el pasado 8 de agosto, la propia Fiscalía denunciara sobre un posible plan del ELN para atentar en su contra.

El ente investigador dijo el pasado martes que la información sobre el presunto ataque había llegado de tres fuentes distintas: inteligencia militar, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y por un funcionario de policía judicial que apoya a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Con esta reciente declaración de Barbosa, la UIAF sería una cuarta fuente de información que sabía del posible plan para atentar contra el fiscal general.

“Yo en esto responsabilizo al Gobierno nacional por lo que pueda ocurrirme a mí y a mi familia. Este señor representa al Gobierno nacional, es un delegado del presidente de la República. Uno no puede salir a decir de esa manera lo contrario a lo que me habían dicho el día anterior. Es decir, esto se convirtió una dinámica donde usted va a una reunión, le dicen una cosa y posteriormente sale un comunicado que dice otra, o salen en una entrevista que dice otra y no existe una unidad de criterio dentro del Gobierno nacional sobre el tema”, señaló en Caracol Radio Barbosa.

Según dijo la Fiscalía, en julio de este año se llevó a cabo una reunión de altos mandos del ELN. En el supuesto encuentro “se estaría realizando una capacitación a integrantes de ese grupo armado organizado para producir un atentado con francotiradores”, que serían liderados por alias El Rolo, jefe de un frente urbano de la guerrilla.

Por otra parte, dice la Fiscalía, personas cercanas a El Rolo “presentan reportes sospechosos de transacciones que sobrepasan los 3 mil millones de pesos”. Movimientos de cantidades similares, según el ente investigador, son similares a los hechos en el atentado contra la Escuela de Policía General Santander, en enero de 2019.

¿Qué dijo el ELN sobre el supuesto plan para atentar contra el fiscal general?

Por su parte, la guerrilla del ELN manifestó en un comunicado que lo dicho por la Fiscalía es mentira y que con la supuesta información falsa, Barbosa “intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el ELN”. También, la delegación de esa guerrilla que está negociando con el gobierno de Gustavo Petro señaló que “la distribución de esta noticia falsa emitida por la Fiscalía sobre el atentado es para el ELN, una acción que poco contribuye a las búsquedas negociadas de la paz en el país”.

Además, en diálogo con Colombia+20 de El Espectador, el senador Iván Cepeda, miembro de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz, indicó que ayer (martes) el jefe de la delegación del Gobierno en esas negociaciones, Otty Patiño, estuvo en una reunión con la Junta de Inteligencia Conjunta, y que nunca se informó de ese tema. Se espera que, al finalizar esta reunión, haya un pronunciamiento sobre la alerta de la Fiscalía y que vuelve a minar la mesa de diálogos entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN.

