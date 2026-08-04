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Bomba a El Nogal, Vargas Lleras y Mitú: la imputación que reconstruye el horror de las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz reconstruyó, con miles de pruebas y testimonios, cómo las antiguas Farc convirtieron el asesinato, los atentados, los secuestros, la violencia sexual y otras graves violaciones en una estrategia sistemática de guerra. Estos son los detalles de la imputación contra 27 de sus antiguos comandantes por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
05 de agosto de 2026 - 12:25 a. m.
La bomba al Club El Nogal dejó 36 personas muertas y 198 heridas. Todos eran civiles, socios y trabajadores del lugar.
La bomba al Club El Nogal dejó 36 personas muertas y 198 heridas. Todos eran civiles, socios y trabajadores del lugar.
Foto: AFP - RODRIGO ARANGUA

El fallido ataque con rockets durante la posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez, en 2002. La bomba al club El Nogal el 7 de febrero de 2003, que dejó a 36 personas muertas y 198 heridas. El asesinato del político conservador Álvaro Gómez Hurtado y de José del Cristo Huertas Hastamorir, el 2 de noviembre de 1995, en Bogotá. Los dos atentados terroristas contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en 2002 y 2005. El caballo bomba de Chita (Boyacá), que cobró las vidas de ocho personas, incluido un niño, en septiembre de 2003. Las...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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Epicar(du7sp)Hace 26 minutos
Que horror: 2436 víctimas de la sanguinaria guerrilla. Atenas, digo apenas, faltó poquitiquitico para los 7837 que estaban recogiendo café.
Epicar(du7sp)Hace 26 minutos
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