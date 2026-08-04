Bomba a El Nogal, Vargas Lleras y Mitú: la imputación que reconstruye el horror de las Farc

La bomba al Club El Nogal dejó 36 personas muertas y 198 heridas. Todos eran civiles, socios y trabajadores del lugar. Foto: AFP - RODRIGO ARANGUA

El fallido ataque con rockets durante la posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez, en 2002. La bomba al club El Nogal el 7 de febrero de 2003, que dejó a 36 personas muertas y 198 heridas. El asesinato del político conservador Álvaro Gómez Hurtado y de José del Cristo Huertas Hastamorir, el 2 de noviembre de 1995, en Bogotá. Los dos atentados terroristas contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en 2002 y 2005. El caballo bomba de Chita (Boyacá), que cobró las vidas de ocho personas, incluido un niño, en septiembre de 2003. Las...