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Judicial
31 de agosto de 2026 - 06:20 p. m.

Bombardeos en Colombia: ¿qué pasa con los menores que mueren en estas operaciones?

Tres menores de edad murieron durante el segundo bombardeo a las disidencias ordenado por el gobierno De la Espriella, que el operativo diciendo que los menores “eran combatientes”.

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