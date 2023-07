Ministro de Defensa llega a Buenaventura para atender situación de orden público

El ministro Iván Velásquez visitó la Comuna 12 en compañía de la cúpula militar y habló con los habitantes del sector. Foto: Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, llegó en la mañana de este jueves a Buenaventura (Valle), para atender la situación de orden público, la cual se ha visto alterada en la última semana por el conflicto entre bandas armadas de la zona. El alto funcionario está acompañado de la cúpula del Ejército y se reunirá con las autoridades de la región para tomar decisiones con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes del municipio.

El ministro de Defensa @Ivan_Velasquez_ hace un recorrido por la Comuna 12 del barrio Nuevo Amanecer en #Buenaventura y escucha las peticiones de la comunidad sobre la situación de seguridad en esta región del país. pic.twitter.com/6I5UxaPgZA — Mindefensa (@mindefensa) July 6, 2023

El alto funcionario llegó al barrio Nuevo Amanecer, específicamente a la Comuna 12, lugar donde “Los Roberts” grabaron un video en el que recorrían las calles con armas en mano. “Con la cúpula de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional, con altos mandos, hemos querido desplazarnos hoy a Buenaventura y en la Comuna permaneceremos hasta el día de mañana”, dijo el ministro.

A la visita, también estuvo acompañado del director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, con quien revisarán el puerto debido a “la necesidad que hay de intensificar y de llegar a los mayores resultados en los temas de contrabando, pero también la interdicción de droga, la mayor incautación que sea posible”. Igualmente, confirmó que habrá presencia de fuerzas especiales del Ejército en esa zona, pero que también tendrían “la presencia de investigadores judiciales, de inteligencia, de la Policía Nacional”.

Aún así, Velásquez dijo que no significaba que se fuera a militarizar Buenaventura, sino que “lo que se requiere es que haya una presencia en sitios que juzguemos y que además por todo el conocimiento que vamos a adquirir de la situación en el territorio, que podamos definir presencias en sitios de control específico, que haya una mayor actividad de control, que se hagan efectivas también órdenes de captura que se encuentran pendientes de ejecutar”.

El ministro de Defensa @Ivan_Velasquez_ aseguró desde Buenaventura que se está gestionando con la delegación del Gobierno Nacional en La Habana, para exigirle al ELN la pronta liberación de la Sargento Segundo del @COL_EJERCITO, Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos menores de… pic.twitter.com/yIMF8iyiEV — Mindefensa (@mindefensa) July 6, 2023

El ministro se refirió también a la presencia de grupos armados en la zona y que se hizo evidente a través de videos en redes sociales y medios de comunicación. Reiteró que hay una recompensa de $200 millones para identificar y dar con el paradero de los hombres armados.

Por otra parte, el alto funcionario se refirió a la paz total en la región, donde Los Chotas y Los Espartanos, dos grupos armados de la región, piden garantías para avanzar en una concertación con el Gobierno para ponerle fin al conflicto. “Las garantías jurídicas son las que puedan negociar ellos con la Fiscalía General de la Nación. El Gobierno no negocia beneficios jurídicos porque no le corresponde”, dijo Velásquez.

Igualmente, el ministro de Defensa fue enfático en decir que “los pactos entre bandas criminales es un pacto entre bandas criminales, no es un pacto con el Estado. La fuerza pública no hace pactos con los criminales”. El funcionario dijo además que “eso signifique, por la mejor actitud de ellos, una posibilidad de obtener beneficios jurídicos, estamos de acuerdo, nos parece muy bueno que lleguen a esos entendimientos las organizaciones criminales, pero no significa que ni la Policía Nacional ni las fuerzas militares van a dejar de cumplir con su actividad”.

El alto funcionario habló también sobre el secuestro de la sargento del Ejército y sus hijos; y sobre ELN y el cese al fuego que inició este mismo jueves. “Es incomprensible que el mismo día que el mando central expide un comunicado saludando y llamando a todos los miembros de esa organización (...) que ese mismo día estos de esa organización criminal hubieran cometido hechos, además, contra personas que se encontraban indefensas dadas las condiciones en las que se hallaban”.

