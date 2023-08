Nueva imputación contra expresidente de Cafesalud por detrimento de $1.453 millones

Expresidente de Cafesalud. Foto: Óscar Pérez

A una nueva investigación en su contra, fue vinculado formalmente Guillermo Grosso, expresidente de la extinta EPS Cafesalud. Este miércoles, la Fiscalía lo imputó por delitos relacionados con corrupción, porque, al parecer, en 2015 habría suscrito un contrato irregular con una IPS es Tolima, lo cual habría derivado en un detrimento de $1.453 millones del sector salud.

#ATENCIÓN | Nueva imputación contra expresidente de Cafesalud EPS, Guillermo Grosso, por presuntamente direccionar un contrato para favorecer a IPS del #Tolima. pic.twitter.com/GanvUkIWrs — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 16, 2023

Según la investigación de la Fiscalía, el 1 de agosto de 2015 la extinta EPS suscribió un contrato con una IPS de Tolima, con la finalidad de “atender integralmente pacientes en ese departamento”. Adicionalmente, el 1 de diciembre de ese año, se firmó un otrosí que, según el ente investigador, “modificó las condiciones iniciales y generó un incremento del 734%, con un sobre costo mensual superior a los doscientos millones de pesos”.

De acuerdo con las pruebas recopiladas por la Fiscalía, al parecer “no hubo un estudio sólido de conveniencia, ni de necesidad ni de costos”. Tampoco, dice el ente investigador, quedó establecido en el documento a cuántas personas iban a beneficiar con los servicios de salud.

Además, la Fiscalía estableció que la IPS beneficiada con el contrato no cumplía los requisitos estipulados en el documento, no contaba con el personal requerido y no estaba habilitada para prestar los servicios médicos ni de especialistas solicitados. No tenía tampoco las pólizas de amparo, sostuvo el ente de control.

Por otra parte, la Fiscalía también encontró que “parte de los recursos fueron destinados para la remodelación y adecuación de espacios físicos de una Clínica de la IPS adjudicataria, lo cual está prohibido legalmente”. Según el ente investigador, “el proceder de Grosso vulneró los principios de planeación, transparencia y selección objetiva y a pesar de haberse afirmado que fueron atendidas 103.283 personas, en realidad solo 18.468 ciudadanos recurrieron a los servicios médicos”.

Las presuntas acciones de Grosso, según la Fiscalía, habrían generado un detrimento patrimonial cercano a los $1.453 millones. Con las pruebas, se le imputaron al expresidente de Cafesalud los delitos de “contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros”. Ninguno de los cargos fueron aceptados por Grosso.

