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“El caso de ‘Calarcá’ es muy grave como para seguir en mesa de negociación”: fiscal Camargo

En entrevista con El Espectador, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se refirió a algunos de los casos claves que tiene en sus manos el ente investigador. Hizo énfasis en la discusión sobre la suspensión de órdenes de captura a jefes de grupos ilegales que están en conversaciones con el gobierno Petro y señaló que, en el caso de alias “Calarcá”, son hechos “muy graves como para estar en una mesa de negociación”.

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Gustavo Montes Arias, Paulina Mesa Loaiza y María José Medellín Cano
29 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
La fiscal Camargo se refirió también a los avances en la investigación contra alias "Calarcá" y por qué no imputan a Zulma Guzmán en ausiencia.
La fiscal Camargo se refirió también a los avances en la investigación contra alias "Calarcá" y por qué no imputan a Zulma Guzmán en ausiencia.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, acaba de cumplir dos años como jefa del búnker. Allí han llegado, entre marzo de 2024 y marzo de 2026, todos los casos que la justicia debe esclarecer. Entre ellos, el expediente sobre el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, el caso de la Ungrd, considerado como el mayor escándalo de corrupción del gobierno Petro, y crímenes como el envenenamiento con talio de dos niñas en Bogotá.

(En contexto:

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com

Por María José Medellín Cano

Estudió comunicación social en la Javeriana. Hizo sus prácticas en El Espectador y luego se desempeñó durante dos años como reportera judicial, desarrollando temas relacionados con las altas cortes y escándalos de corrupción como el de Odebrecht. Actualmente, es la editora de la Sección Judicial.@Majomedellincmmedellin@elespectador.com
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Edgard Lopez(56726)Hace 13 minutos
Por eso es que el HH PP VA A TERMINAR EN una cárcel de usa pues de ahí se desprende complicidad o por lo menos delitos por omisión para detener a estos narcoterroristas
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