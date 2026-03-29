“El caso de ‘Calarcá’ es muy grave como para seguir en mesa de negociación”: fiscal Camargo

La fiscal Camargo se refirió también a los avances en la investigación contra alias "Calarcá" y por qué no imputan a Zulma Guzmán en ausiencia.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, acaba de cumplir dos años como jefa del búnker. Allí han llegado, entre marzo de 2024 y marzo de 2026, todos los casos que la justicia debe esclarecer. Entre ellos, el expediente sobre el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, el caso de la Ungrd, considerado como el mayor escándalo de corrupción del gobierno Petro, y crímenes como el envenenamiento con talio de dos niñas en Bogotá.
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Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
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Estudió comunicación social en la Javeriana. Hizo sus prácticas en El Espectador y luego se desempeñó durante dos años como reportera judicial, desarrollando temas relacionados con las altas cortes y escándalos de corrupción como el de Odebrecht. Actualmente, es la editora de la Sección Judicial.@Majomedellincmmedellin@elespectador.com
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