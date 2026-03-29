“El caso de ‘Calarcá’ es muy grave como para seguir en mesa de negociación”: fiscal Camargo

En entrevista con El Espectador, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se refirió a algunos de los casos claves que tiene en sus manos el ente investigador. Hizo énfasis en la discusión sobre la suspensión de órdenes de captura a jefes de grupos ilegales que están en conversaciones con el gobierno Petro y señaló que, en el caso de alias “Calarcá”, son hechos “muy graves como para estar en una mesa de negociación”.