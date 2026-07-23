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Cantante Churo Díaz se declara inocente en caso de presunto abuso sexual de menores

Al cantante vallenato se le imputaron los cargos por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Esto se sabe del caso.

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Redacción Judicial
23 de julio de 2026 - 10:07 p. m.
El cantante vallenato es señalado de presunto abuso contra menor de 14 años.
El cantante vallenato es señalado de presunto abuso contra menor de 14 años.
Foto: Instagram
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Este jueves 23 de julio se adelantó la audiencia de imputación en contra del cantante vallenato Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido como “Churo Díaz”, por un caso de presunto abuso sexual a menores de edad. El artista se declaró inocente de los hechos que le endilga la Fiscalía.

La audiencia se llevó a cabo de virtualmente y fue reservada. Lo que se sabe es que la Fiscalía 16 Seccional de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes estuvo a cargo de la imputación en contra del músico.

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Por Redacción Judicial

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