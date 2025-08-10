Capo de la mafia italiana, buscado en 196 países, fue capturado en Cali (Valle)

Resume e infórmame rápido

El capo de la mafia italiana, Federico Startone, alias Fedi, fue capturado por las autoridades colombianas en Cali (Valle del Cauca). El hombre, presunto integrante de la organización ‘Ndrangheta, era buscado en más de 190 países con circular roja de la Interpol.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, las autoridades italianas emitieron la circular en 196 países por tráfico internacional de cocaína y alianzas con el crimen organizado en el Cono Sur y la región Andina.

Se trata de Federico Startone, alias Fedi, quien según las autoridades era el encargado de hacer alianzas con grupos armados en Colombia, Ecuador y Brasil. Foto: Policía

Alias Fedi, aparentemente, era el encargado de consolidar alianzas criminales de la mafia italiana con grupos armados como el Clan del Golfo (Colombia), los Choneros (Ecuador) y la organización Primer Comando Capital- PCC en (Brasil). Con esos grupos, al parecer, se coordinaba la producción, transporte y distribución de droga hacia Europa.

La captura del capo italiano fue confirmada también por el presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de X (antes Twitter), publicó un video del operativo hecho entre la Policía colombiana y la italiana. Según el primer mandatario, alias Fedi era el “comprador mayorista de cocaína para la mafia italiana”.

Cae por acción de la policía colombiana en coordinación con la policía italiana, el capo Federico Startone, en Cali, comprador mayorista de cocaína para la mafia italiana. pic.twitter.com/v4nPcssWcI — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 9, 2025

Asimismo, sería el responsable de camuflar la droga en contenedores refrigerados de fruta y lanchas rápidas desde los puertos de Colombia, Ecuador, Costa Roca y Brasil con destino Génova y Gioia Tauro (Italia). Según las autoridades, este capo de la mafia también era el líder de una red colombo-siciliana que utilizaba empresas gastronómicas como fachada para lavar el dinero.

Según las investigaciones, alias Fedi, se movía entre España, Colombia e Italia y fe identificado por las autoridades de varios países como el hombre de confianza de Giuseppe Palermo, alias Peppe, uno de los mayores líderes de la mafia italiana y que fue capturado en Bogotá el pasado 11 de julio.

