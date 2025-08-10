Capturado en Bogotá alias Bayron, presunto líder del ELN buscado por cuatro delitos

El hombre, al parecer, sería uno de los encargados de las finanzas del grupo armado en Nariño. Foto: Ejército

Uno de los Principales líder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Nariño, fue capturado este fin de semana en Bogotá. El hombre, conocido como alias Bayron, era buscado por las autoridades del departamento por al menos cuatro delitos.

La captura de alias Bayron fue hecha en una operación coordinada entre el Ejército y el CTI de la Fiscalía. Los uniformados llegaron hasta la localidad de Barrios Unidos, donde se ocultaba este hombre.

Según las investigaciones de las autoridades, el capturado sería el segundo líder de finanzas de la compañía Jaime Toño Obando del ELN. Alias Bayron, señala el Ejército, contaba con una trayectoria criminal de más de 16 años en la organización y se encontraba prófugo, después de haber huido de Nariño.

Las autoridades nariñenses lo buscaban por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y homicidio.

De acuerdo con la institución castrense, la captura de alias Bayron afectará directamente las estructuras criminales del grupo armado en el sur del país, especialmente sus fuentes de financiación.

