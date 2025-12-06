Capturan a 14 personas señaladas de producir y vender drogas en universidad de Bucaramanga

La Fiscalía imputó a las 14 personas y ocho de ellas fueron enviadas a la cárcel. Foto: Fiscalía

En dos diligencias llevadas a cabo en Bucaramanga (Santander), fueron capturadas 14 personas, quienes, al parecer, serían integrantes de la banda delincuencial “Los de la U”, señalados de comercializar drogas dentro de una universidad de la ciudad.

Según las investigaciones de la Fiscalía, esta banda habría “invadido áreas de la universidad, así como su entorno con la venta de estupefacientes al menudeo”. Las pruebas en poder del ente investigador apuntan a que estas personas “obtenían las sustancias ilícitas, en algunas oportunidades alteraban su composición y las embalaban en empaques coloridos para llamar la atención de jóvenes estudiantes y otras personas que frecuentaban la zona”.

Dentro de las drogas que comercializaba la banda, dice la Fiscalía, había cocaína, bazuco, éxtasis y marihuana. Todas estas sustancias, aparentemente eran alteradas con olor y sabor a fresa, mango, sandia y arándanos, entre otras frutas, para llamar la atención de compradores.

Además de la captura de las 14 personas, las autoridades incautaron 52 kilogramos de marihuana, más de COP 44 millones en efectivo, un arma de fuego y municiones. Además, en uno de los inmuebles se encontró un pequeño laboratorio artesanal en el que, al parecer, se secaba, modificaba y almacenaba la marihuana.

Las 14 personas fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Sin embargo, los cargos no fueron aceptados por ninguno de los capturados.

Las personas capturadas fueron Ángel Duván Ramírez Aristizábal, Ingrid Vanesa Díaz Gil, Josimar Dayana Barbosa Puertas, Michael Alexander Rodríguez Valderrama, Edwin Alejandro Sandoval Palomino, Fabián Mauricio Peña Sánchez, Edwin Oswaldo Mantilla Pérez, Billy Joel Morales Roldán, Rafael Armando Rey Merchán, Emanuel Sánchez Santiago, Juan Sebastián Molina Martínez, Gustavo Andrés Mateus Triana, Andrés Cortés Saavedra y Sergio Andrés Bonilla Rangel.

Un juez de control de garantías de esa ciudad ordenó que ocho de los señalados fueran a la cárcel de manera preventiva, mientas que los demás fueron privados de la libertad en sus lugares de residencia.

