Capturan a alias “Bonito”, uno de los jefes criminales de “Comandos de Frontera”, en Meta. Foto: Ejército Nacional

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En Guamal, Meta, fue capturado el segundo jefe criminal de la estructura ilegal conocida como “Comandos de Frontera”. Se trata de Héctor Bastidas, alias “Bonito”, señalado de operar en el sur del país. Según detallaron las Fuerzas Militares se trata de un golpe estratégico contra la extorsión y el secuestro en ese territorio.

La operación se desarrolló por tropas del Gaula militar en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con las investigaciones, esta estructura haría parte de la autodenominada disidencia Coordinadora Nacional Ejército Nacional Bolivariano y tendría entre sus principales fuentes de financiación las actividades relacionadas con el narcotráfico, para lo cual habría establecido nexos criminales con organizaciones de delincuencia organizada transnacional con presencia en Ecuador y Perú.

Sobre alias “Bonito”, también conocido como “Boni”, se sabe que, al parecer, coordinaba actividades relacionadas con el narcotráfico y acciones contra integrantes de la Fuerza Pública y la población civil en zonas de Putumayo, Amazonas, Nariño y Ecuador. Asimismo, alias Bonito se encargaba de recuperar y consolidar áreas en disputa con otras estructuras criminales, así como mantener el control de corredores estratégicos empleados para el narcotráfico.

Entre las zonas donde esta estructura tendría injerencia se encuentran sectores rurales de Ipiales, Nariño; Valle del Guamuez, Putumayo, y áreas fronterizas de Ecuador, incluyendo las parroquias de Santa Rosa de Sucumbíos, San Martín y Villa Hermosa–Lago Agrio.

A través de su cuenta en X, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la captura de alias “Bonito”. “Esta captura, realizada por orden judicial y gracias al trabajo de inteligencia, demuestra que la Fuerza Pública está actuando para recuperar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. A los delincuentes se les acabó la impunidad. La autoridad del Estado se respeta”, dijo.

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