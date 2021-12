Capturan a cinco presuntos responsables del ataque al aeropuerto de Cúcuta

Los capturados tendrán que responder por los delitos de terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio, así como fabricación o porte ilegal de armas, municiones y explosivos. Foto: Policía

Cinco personas, dos mujeres y tres hombres, señaladas como presuntas responsables del ataque con explosivos al aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, el pasado 14 de diciembre, donde murió un hombre que al parecer llevaba las cargas, y dos policías de la unidad antiexplosivos de la institución, fueron capturadas en Medellín.

Lea también: Alcalde de Cúcuta pide al gobierno nacional reforzar la seguridad

De acuerdo con lo dicho por la Policía, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en la noche del 27 de diciembre realizaron cinco allanamientos, que tuvieron lugar “en el corregimiento Santa Helena y los barrios Jesús, Robledo Miramar y Brasilia”, afirmó la institución. Con esto, se dio la captura de las cinco personas que estarían involucradas con las explosiones en Cúcuta.

Asimismo, las cinco personas capturadas fueron trasladadas en la madrugada del 28 de diciembre hasta Cúcuta, para las audiencias de control de garantías. De acuerdo con la Policía, los tres hombres y las dos mujeres arrestados son requeridos por los delitos de terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio, así como fabricación o porte ilegal de armas, municiones y explosivos.

Podría interesarle: Ataques en Cúcuta: cuatro personas capturadas por atentado a CAI de Atalaya

Cuando salieron los primeros retratos hablados de los presuntos responsables de estos ataques, la Policía ofreció una recompensa de $100 millones por información que permitiera su captura. Asimismo, en esa oportunidad, se publicaron cinco retratos halados de los supuestos autores materiales, en los que se veía a cuatro hombres y una mujer. Hasta el momento la institución no ha confirmado si se trata de las mismas personas.

De acuerdo con el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, son 50 los investigadores los que intentan llegar a la verdad, que por ahora apunta a Eln o a las disidencias del Frente 33, comandada por alias Jhon Mechas. En el atentado murieron los intendentes William Bareño Ardila y David Reyes Jiménez, quienes estaban verificando un paquete reportado como sospechoso. Minutos antes murió un presunto atacante tras superar las vallas de seguridad de la zona verde del lugar.

Le recomendamos: Zozobra en Cúcuta: alerta sobre paquete abandonado terminó en falsa alarma

Después del atentado, Belkey Báez, esposa del intendente Bareño, aseguró en medios de comunicación que su pareja no tenía traje antiexplosivo al momento de la inspección. “No había equipos. No tenían equipos. El robot estaba dañado, el traje no lo tenían, porque no sé a quién le corresponde entregar la dotación, eso debe ser sujeto de investigaciones”, dijo la mujer en una entrevista.

Javier Alonso Veloza García, alias Jhon Mechas, es el criminal a quien más se le ha señalado por ataques a la población civil y a la Fuerza Pública en Norte de Santander durante este año. Incluso, el disidente reconoció en un video haber planeado el ataque contra el helicóptero del presidente Iván Duque, el pasado 25 de junio.

Lea aquí: Cúcuta, tres explosiones en una semana: ¿qué está pasando?

Jhon Mechas también estaría tras el atentado a la Brigada 30 del Ejército, el pasado 15 de junio, el cual dejó más de 30 personas heridas. Por información que conduzca a su captura la Policía ofrece una recompensa de $600 millones. Se cree que tiene una alianza criminal y de narcotráfico con la disidencia de Gentil Duarte, la cual también operaría en Venezuela. La Defensoría del Pueblo ha alertado desde 2018 que el Frente 33 de las disidencias pretende retomar el control del Catatumbo, tras el desarme de las extintas Farc.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.