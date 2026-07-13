Capturan a falso piloto en El Dorado con 10 kilos de cocaína ocultos en su cuerpo. Foto: Policía Nacional

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Un hombre vestido de piloto intentó burlar los controles de seguridad del aeropuerto El Dorado para traficar 10 kilos de cocaína ocultos en su cuerpo. La Policía Nacional detalló que el falso piloto se presentó como un tripulante de una aerolínea internacional y tenía como destino final Barcelona, España.

Según las autoridades, el hombre levantó sospechas en los procedimientos de seguridad, por lo que fue sometido al procedimiento de escáner corporal y encontraron la droga adherida con cinta a diferentes partes de su cuerpo y camuflada bajo el uniforme de piloto.

En el marco de la estrategia Esmeralda Plus, las autoridades del aeropuerto El Dorado refuerzan los controles contra el narcotráfico, por lo que procedieron con una inspección detallada al ciudadano extranjero.

Lo que encontraron fue seis paquetes con clorhidrato de cocaína pegados en sus piernas y abdomen. Tras el hallazgo, las autoridades capturaron al hombre, que tendrá que responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Según explicó la Policía Nacional, esta acción afectó las finanzas de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, pues se impidió que más de 20.000 dosis de cocaína se distribuyeran en mercados internacionales.

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