Capturan a presunto asesino del coronel del Ejército Rafael Granados

El presunto asesino del coronel del Ejército Rafael Granados, quien murió en un ataque sicarial en noviembre pasado, fue capturado. El hombre que estaría detrás del crimen es Jean Pool Sánchez Gómez, quien fue encontrado y capturado en Jamundí (Valle del Cauca).

La aprehensión de Gómez fue materializada por tropas del Batallón de Fuerzas Urbanas N.° 3 del Ejército, la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Las autoridades le seguían la pista desde el crimen cometido en Popayán (Cauca) el pasado 27 de noviembre.

#PrimiciaEJC | En Jamundí, #ValleDelCauca, tropas del Batallón de Fuerzas Urbanas N.° 3 de @Ejercito_Div3, junto con @PoliciaColombia y el CTI de la @FiscaliaCol, lograron la captura de Jean Pool Sánchez Gómez, presunto actor material del homicidio de nuestro #HéroePorSiempre… pic.twitter.com/HCFDV0sMpn — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) December 26, 2025

La operación se logró principalmente, dice el Ejército, “gracias a las labores de inteligencia y contrainteligencia de la Institución”. Sánchez Gómez sería uno de los dos hombres que dispararon en contra del militar en la zona de La Toscana, al norte de Popayán (Cauca), entre el colegio Champagnat y la glorieta cercana a las casas fiscales.

Según se supo inicialmente del hecho, el carro, después de los disparos, perdió el control tras el ataque y terminó estrellado cerca de las viviendas. Unidades de emergencia llegaron rápidamente al lugar y trasladaron al militar a un centro asistencial, lugar al que ingresó aún con signos vitales. De acuerdo con lo dicho en ese momento por el comandante de la tercera división del Ejército, el general Javier Hernando Africano, al oficial se le intentó prestar los servicios médicos en el Hospital San José, donde murió por la gravedad de las heridas.

Por el crimen del militar, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció hasta COP 200 millones de recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables. “No descansaremos hasta que los responsables sean ubicados y llevados ante la justicia. Se incrementaron las operaciones de nuestras Fuerzas Militares y nuestra Policía para cerrar el cerco, garantizar la seguridad de la población en el Cauca y apoyar plenamente el trabajo de la autoridad judicial”, publicó el jefe de la cartera de defensa en su cuenta de X.

