Capturan a un fiscal antinarcóticos por presunta extorsión en Santa Marta (Magdalena)

La Fiscalía pidio una orden de captura contra su funcionario y contra los dos agentes de la Sijín que también estarían relacionados con el caso, así como el allanamiento de la oficina del fiscal en Santa Marta. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una denuncia interpuesta por un comerciante del sector automotor en Santa Marta permitió la captura de un fiscal y dos agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en la capital del departamento de Magdalena. Los tres funcionarios públicos son señalados de presuntamente hacer parte de una red dedicada a extorsionar a ciudadanos en procesos judiciales.

Se trata de Leopoldo Eduardo Montes Dávila, fiscal 19 de la Seccional Antinarcóticos de la Policía en Santa Marta, y los uniformados Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez. Según la información entregada por las autoridades, los tres funcionarios habrían extorsionado con COP 300 millones a un comerciante de autopartes, tras una incautación irregular.

La indagación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y el Gaula Elite de la Policía, tras recibir una denuncia ciudadana el pasado 1 de febrero, da cuenta de la forma en la que el fiscal y los agentes habrían ordenado la incautación sin fundamentos ni razones jurídicas de una tractomula cargada de mercancía en una vía nacional de Magdalena.

La incautación, según la denuncia que dio origen a la investigación, ordenada por los tres funcionarios hoy capturados y un auxiliar de despacho, habría sido adelantada porque el vehículo, al parecer falsamente, fue señalado de estar cargado de estupefacientes. El fiscal y los agentes le habrían exigido al comerciante la suma de COP 300 millones para devolverle la mercancía del vehículo.

El caso llegó a la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, desde donde adelantaron con rapidez la investigación. Diez días después, las autoridades ordenaron las capturas de los funcionarios y adelantaron un allanamiento en la oficina del fiscal Montes Dávila, donde confiscaron computadores y documentos claves para la investigación.

El operativo se adelantó el pasado 12 de febrero y los tres funcionarios son señalados como presuntos responsables de los delitos de concusión y falsedad en documento público. Por ahora se sabe que el fiscal y los dos agentes permanecen detenidos en la ciudad de Santa Marta, mientras las autoridades avanzan con el proceso en su contra.

Sobre el fiscal Montes Dávila, no es la primera vez que aparece mencionado por su presunta responsabilidad en casos de corrupción. Según su perfil en Función Pública, el funcionario es delegado ante jueces del circuito de Santa Marta desde el 1 de agosto de 2013. Y en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) de la Fiscalía tiene anotaciones por delitos como prevaricato por acción y omisión, abuso de autoridad y concusión.

