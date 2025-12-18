Capturan al exministro Ricardo Bonilla por el escándalo de la Ungrd

Ricardo Bonilla justamente en momentos en los que la Policía lo capturó en el Tribunal Superior de Bogotá. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ricardo Bonilla González fue capturado en el Tribunal Superior de Bogotá en la noche de este 18 de diciembre. El exfuncionario del gobierno Petro fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

#ATENCIÓN | Autoridades efectúan la captura del exministro Ricardo Bonilla por el escándalo de la UNGRD.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/cDW7g5wGn1 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 19, 2025

La captura se hizo efectiva después de más de 12 horas de audiencia en la que la magistrada Aura Rosero ordenó enviarlo a la cárcel por su presunta participación en el desfalco a la unidad. Además de Bonilla, la medida también se emitió contra el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

El arresto de Bonilla se efectuó esta misma noche, pues compareció al Tribunal Superior Bogotá, mientras que la de Velasco está en proceso, pues vive en Cali. Bonilla pasará la noche en el búnker de la Fiscalía. Una vez se realicen todos los protocolos de ley, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) definirá el sitio de reclusión para ambos.

La defensa de Velasco pidió que fuera una guarnición militar, teniendo en cuenta que se trata de un exfuncionario público que podría estar en riesgo si es enviado a una cárcel. Ambos exministros son señalados de participar de una red criminal que habría ofrecido proyectos del Estado a congresistas a cambio de sus votos en asuntos claves para el gobierno Petro.

Bonilla y Velasco aseguran que son inocentes y que van a demostrar su inocencia durante el juicio en su contra.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.