Capturan cinco presuntos integrantes de red de trata que operaba entre Medellín y Europa

Una operación conjunta entre la Policía de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, Interpol, Europol y autoridades judiciales de Austria permitió la captura en Medellín y Bello (Antioquia) de cinco presuntos integrantes de una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.

La investigación, que se extendió por nueve meses, indica que esta red captaba mujeres jóvenes, en su mayoría colombianas, a través de redes sociales y conocidos en común, para luego trasladarlas a países europeos bajo falsas promesas de empleo. Una vez en ese continente, eran obligadas a consumir drogas y prostituirse. Además, eran amenazadas con una supuesta deuda superior a los 40.000 euros por haberlas llevado a Europa.

El caso que llevó a la captura de estas personas arrancó en noviembre de 2024, cuando autoridades de Austria hallaron a dos mujeres en condición irregular que denunciaron haber sido explotadas sexualmente. Esa declaración permitió activar los canales de cooperación internacional. Posteriormente, con apoyo de Europol y mediante el sistema seguro de intercambio de información (SIENA), la investigación fue trasladada a Colombia.

“La banda que operaba desde Medellín tenía tentáculos en Alemania, Austria y Suiza. Estaba compuesta por 12 delincuentes, siete colombianos, dos austriacos, un rumano, un uruguayo y un turco. Este último es su cabecilla y es buscado en 196 países. Su modus operandi consistía en captar especialmente a través de las redes sociales a mujeres en condición de vulnerabilidad socioeconómica en Bogotá, Medellín y Cartagena”, detalló el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana.

Hasta el momento se han identificado 48 víctimas en los tres países europeos, varias de ellas sometidas a condiciones de esclavitud moderna. En paralelo a las capturas en Antioquia, en España fueron detenidas dos personas más vinculadas a la red.

Entre los detenidos en Colombia figuran Daniela García Vanegas, alias “La Lesbi”; Weimar Esteban Vélez, alias “Esteban”; Carlos Arboleda Bolívar, alias “Liheney”; Nelson Álvarez, alias “Estiwar”; y Jorge Elkin Ríos, alias “Jorge”; todos señalados de participar en la captación, traslado y explotación sexual de las víctimas.

“Por primera vez en el ámbito de la trata de personas con fines de explotación sexual, la estrecha y excelente cooperación entre Austria y Colombia, con el apoyo de Europol, ha dado lugar a resultados tan destacados con más de 45 víctimas rescatadas y varios sospechosos detenidos”, destacó el general Triana.

Además, la Interpol emitió cinco circulares rojas contra los capturados, quienes ahora permanecen a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, en espera de los trámites diplomáticos para que respondan por sus delitos en los países requirentes.

“La trata de personas es una de las prioridades de la Unión Europea y Europol en la lucha contra la delincuencia transnacional. Europol mantiene su compromiso continuo contra la trata de personas como organismo de apoyo a los Estados miembros de Europa y a todos los países con los que se tiene cooperación internacional como Colombia”, dijo Cristina Checchinato, delegada de la Dirección de Operaciones Europol.

Asimismo, la funcionaria expuso que “configurando nuestras acciones comunes con un enfoque centrado en las víctimas. Para ello, la cooperación con los países de origen de las víctimas es esencial para rescatarlas y desmantelar la organización criminal responsable de este delito de alto impacto”.

