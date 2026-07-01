Capturan en Barranquilla a alias “Gato Negro”, segundo jefe de Los Tiguerones

La orden de captura contra alias "Gato Negro" tiene su origen en hechos ocurridos el 11 de agosto de 2017 en Guayaquil (Guayas, Ecuador). Foto: Dij

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Fue capturado de Galo Javier Suárez Román, conocido con el alias de “Gato Negro”, en Barranquilla (Atlántico). El ciudadano ecuatoriano es considerado el segundo jefe de “Los Tiguerones”, una de las principales estructuras delictivas de Ecuador. El hombre se movilizaba en Colombia con una identidad falsa a nombre de Jhonatan Miguel Rueda Sánchez.

El procedimiento de captura fue coordinado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en articulación con el U.S. Marshals Service de Estados Unidos y la Policía Metropolitana de Barranquilla.

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“La retención se materializó en cumplimiento de una notificación roja emitida por Interpol. El ciudadano ecuatoriano era requerido de manera urgente por las autoridades judiciales de su país para que responda por el delito de asesinato”, afirmó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol.

La orden de captura tiene su origen en hechos ocurridos el 11 de agosto de 2017 en Guayaquil (Guayas, Ecuador). Según las autoridades, Suárez Román presuntamente participó de manera directa en el homicidio de Gonzalo Luciano Rivas, a quien habría atacado con un arma de fuego a la salida de un establecimiento nocturno, causándole la muerte de forma inmediata en el lugar de los hechos.

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Alias “Gato Negro” será puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación para adelantar los trámites legales correspondientes que permitan su extradición o deportación a Ecuador.

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