Capturan en Cali a un ciudadano francés que lavaba dinero por medio de un gimnasio

Édouard Chavanne es buscado por las autoridades de Lyon (Francia) por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de confianza, trabajo no declarado y fraude fiscal. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un gimnasio de Cali fue la clave que le sirvió a las autoridades para dar con el paradero de Édouard Chavanne, un ciudadano francés que usaba ese establecimiento como fachada para lavar dinero de delitos cometidos en Francia y por los cuales tiene en su contra una circular roja de Interpol. Su detención fue confirmada en la mañana de este 15 de noviembre por parte de la Dijín de la Policía, en la capital del Valle del Cauca.

Según la información entregada por las autoridades, Chavanne es buscado por las autoridades de Lyon (Francia), por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de confianza, trabajo no declarado y fraude fiscal. La Dijín informó que este hombre presuntamente hace parte de “una red internacional dedicada al ocultamiento y conversión de recursos ilícitos provenientes de actividades fraudulentas”; es decir, al blanqueo de capitales.

Lea también: Medicina Legal confirma que son siete los menores de edad muertos en bombardeo en Guaviare

Con el dinero obtenido a través de negocios ilícitos, señalaron las autoridades, Chavanne hacía movimientos financeros y transferencias internacionales irregulares a través de una empresa estadounidense que ofrecía servicios de envío y recepción de dinero a nivel internacional y nacional. Esto, por medio de una red de agencias y plataforma en línea, así como depósitos a una cuenta de un banco español en Colombia, por un valor total aproximado de EUR 185.000.

Las autoridades explicaron que parte del dinero recaudado por Chavanne y las personas vinculadas a su negocio ilegal fue invertido en un gimnasio en Cali, que se hacía pasar como “una iniciativa de carácter filantrópico”. Pero las investigaciones pusieron en evidencia el origen de los recursos. “Esta inversión buscaba legitimar los activos de origen ilícito e insertarlos dentro del sistema financiero colombiano”, señalaron desde la Dijín de la Policía.

Le puede interesar: La lujosa mansión que tiene a Benedetti, una vez más, bajo la lupa de la Fiscalía

“La operación se enmarca dentro de los compromisos asumidos por Colombia en materia de cooperación internacional contra el crimen transnacional y el lavado de activos, reafirmando la voluntad institucional de apoyar los esfuerzos globales en la lucha contra la financiación ilícita y las estructuras delictivas transfronterizas”, agregó la Dijín.

Las autoridades le siguieron la pista a este hombre hasta que dieron con él en la capital del Valle del Cauca. Allí fue detenido en un operativo coordinado entre la Dijín de la Policía, el Servicio de Seguridad Interior de Francia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que permitieron dar con la ubicación, identificación y aseguramiento del Chavanne. Ahora está en manos de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, que adelantará los trámites para su extradición.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.