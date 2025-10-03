Capturaron en Antioquia a alias “Fede”, por quien ofrecían un millón de dólares

El hombre era buscado con circular roja de la Interpol. Foto: Policía

En Medellín (Antioquia) fue capturado Rolando Federico Gómez Quinde, alias “Fede”, uno de los principales líderes del grupo criminal ecuatoriano “Los Choneros”. Tenía circular roja de la Interpol y las autoridades ofrecían un millón de dólares de recompensa para dar con su paradero.

La captura se llevó a cabo en una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Armada Nacional de Colombia y la Policía de Ecuador. El hombre, al parecer, sería el heredero de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, quien era el direccionador de narcotráfico internacional y principal actor generador de violencia en Ecuador.

De acuerdo con la información entregada por la institución, alias “Fede” tiene una trayectoria criminal de más de 10 años. Según esas versiones, ha pasado por distintos grupos armados en dedicados al narcotráfico en el vecino país.

Su rol en “Los Choneros”, dicen las autoridades, era coordinar el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, pasando la droga por Centroamérica, bajo la modalidad de lanchas rápidas. Este hombre estaba en Medellín, supuestamente, buscando alianzas con grupos criminales colombianos y extranjeros.

Alias “Fede” estaba en la lista de los más buscados de Ecuador, pues en su prontuario criminal también se desempeñó como líder de la organización criminal “Los Águilas” de ese país. Según dicen, tendría un amplio poder corruptor, pues en junio de 2025 habría pagado un millón de dólares para fugarse de la Penitenciaría del Litoral de Ecuador.

