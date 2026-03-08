Publicidad

Capturas, alerta por votantes desde Venezuela y ataque de dron marcaron la jornada electoral

La jornada electoral del 8 de marzo cerró con un balance oficial positivo, pero también con episodios que encendieron las alarmas: una alerta por la presunta movilización de votantes desde Venezuela hacia Norte de Santander, la captura de dos candidatos, uno de ellos vinculado con una red de contrabando, y un ataque con dron en Meta atribuido a disidencias.

Redacción Judicial
09 de marzo de 2026 - 03:52 a. m.
Arriba, el candidato al senado por el partido de la U, Camilo Gómez Castro. Abajo, el candidato a la Cámara, Víctor Hugo Moreno. A la derecha, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con una imagen de un dron que evidenció el pasó de personas entre Venezuela y Colombia.
Foto: Archivo Particular

La jornada electoral de este 8 de marzo avanzó entre filas de votantes, controles reforzados y un mensaje oficial que se repitió durante todo el día: la democracia logró sortear una elección bajo presión. Pero, detrás de ese balance, el cierre dejó una secuencia de episodios que revelan hasta qué punto las autoridades llegaron a las urnas con alertas encendidas. En cuestión de horas aparecieron denuncias por una presunta movilización irregular de personas desde Venezuela hacia Norte de Santander, la captura de dos candidatos en medio del...

Por Redacción Judicial

