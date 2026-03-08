Capturas, alerta por votantes desde Venezuela y ataque de dron marcaron la jornada electoral

Arriba, el candidato al senado por el partido de la U, Camilo Gómez Castro. Abajo, el candidato a la Cámara, Víctor Hugo Moreno. A la derecha, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con una imagen de un dron que evidenció el pasó de personas entre Venezuela y Colombia. Foto: Archivo Particular

La jornada electoral de este 8 de marzo avanzó entre filas de votantes, controles reforzados y un mensaje oficial que se repitió durante todo el día: la democracia logró sortear una elección bajo presión. Pero, detrás de ese balance, el cierre dejó una secuencia de episodios que revelan hasta qué punto las autoridades llegaron a las urnas con alertas encendidas. En cuestión de horas aparecieron denuncias por una presunta movilización irregular de personas desde Venezuela hacia Norte de Santander, la captura de dos candidatos en medio del...