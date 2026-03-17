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Capturas, bombardeos y fracturas: los golpes que debilitan a “Iván Mordisco” en Antioquia

La muerte de alias “Ramiro”, jefe del frente 18, y la posterior captura de su sucesor, alias “Román Trescodos”, en menos de una semana, evidencian los golpes que viene recibiendo “Mordisco” en el norte de Antioquia. Estos reveses ponen en duda la estabilidad de uno de los frentes clave para la expansión de esa disidencia en el departamento.

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Valentina Gutiérrez Restrepo
17 de marzo de 2026 - 05:00 p. m.
Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como alias “Iván Mordisco”, máximo jefe de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (EMC).
Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como alias “Iván Mordisco”, máximo jefe de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (EMC).
Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

Las autoridades aseguran estar cada vez más cerca de lograr la caída de Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como alias “Iván Mordisco”, máximo jefe de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (EMC). En las últimas semanas, se ha presentando un riesgo crítico para el grupo: la posible desintegración del frente 18, que lidera la expansión de “Mordisco” en el norte de Antioquia.

Los golpes de la fuerza pública contra esta estructura fueron en escalada. Con un operativo militar que incluyó un bombardeo en zona rural de Ituango...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

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