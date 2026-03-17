Capturas, bombardeos y fracturas: los golpes que debilitan a “Iván Mordisco” en Antioquia

Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como alias “Iván Mordisco”, máximo jefe de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (EMC). Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

Las autoridades aseguran estar cada vez más cerca de lograr la caída de Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como alias “Iván Mordisco”, máximo jefe de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (EMC). En las últimas semanas, se ha presentando un riesgo crítico para el grupo: la posible desintegración del frente 18, que lidera la expansión de “Mordisco” en el norte de Antioquia.

Los golpes de la fuerza pública contra esta estructura fueron en escalada. Con un operativo militar que incluyó un bombardeo en zona rural de Ituango...