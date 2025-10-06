Carlos Camargo sí participará en decisión sobre reforma pensional en la Corte Constitucional

Elegido nuevo Magistrado de la Corte Constitucional Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo Assis, finalmente participará en el estudio y decisión sobre la demanda contra la reforma pensional de Gustavo Petro, que se juega la vida en la Corte Constitucional. El togado había presentado una inhabilidad, señalando que, en aras de la transparencia, no participaría del importante expediente; sin embargo, la Sala Plena encontró que no tiene realmente ningún impedimento.

El pasado 2 de octubre, el magistrado Camargo presentó un impedimento ante la Sala Plena, alegando que no podría participar del expediente que resuelve la demanda de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, porque, supuestamente, ella votó por él para llegar a la alta corte. Aun así, para sus compañeros de Sala, el impedimento estaba infundado, es decir, que no se trataba de un argumento que realmente le impidiera de participar en ese expediente.

Este lunes, la Secretaría general de la Corte Constitucional dio a conocer que en la Sala Plena del pasado 1 de octubre, se determinó que el magistrado Camargo Assis no está impedido en este caso. Concretamente, lo que había dicho el magistrado para no participar de la revisión de la Ley 2831 de 2024, fue que el pasado 3 de septiembre la cámara alta lo eligió con 62 votos.

“Debo informar a la Sala que la accionante en el expediente de la referencia participó en la votación realizada el pasado 3 de septiembre de 2025 en el Senado de la República, en la cual fui elegido como magistrado de la Corte Constitucional. Por esto, en aras de garantizar la imparcialidad en la decisión de este expediente, manifiesto el impedimento para pronunciarme sobre los tres proyectos de auto en mención”, se leía en la carta que el magistrado Camargo presentó a la Sala Plena.

¿En qué va la reforma pensional en la Corte Constitucional?

La demanda de Paloma Valencia y otras personas en la que piden tumbar la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro es uno de los expedientes más importantes que tiene por resolver en este momento el alto tribunal. Según reza en la demanda, la iniciativa fue aprobada con errores en su trámite, por lo cual no debía seguir con vida. Ese punto, precisamente, fue evidenciado por la Sala Plena, la cual, desde el pasado 17 de junio, advirtió los errores y, aunque pudo tumbarla de tajo, le lanzó un salvavidas y la devolvió al Congreso para que la Cámara de Representantes volviera a debatirla y votarla.

Aunque ese trámite se surtió en sesiones extraordinarias el 27 y 28 de junio de este año, las actas demoraron meses en ser enviadas a pesar de las repetidas insistencias del presidente de la Corte y ponente del caso, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. Dichos documentos llegaron al despacho de Ibáñez solamente hasta el pasado 23 de septiembre, para que la Corte revise si finalmente fueron subsanados los vicios de trámite o si todavía hay errores que ameritan tumbar de tajo la reforma pensional.

