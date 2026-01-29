Carlos Ramón González: de una fiesta en Nicaragua a acusado ante la Corte Suprema

Desde septiembre de 2025, la Interpol emitió una circular roja en contra de Carlos Ramón González. Sin embargo, sigue en Nicaragua bajo la figura de asilo. Foto: Óscar Pérez

Desde Nicaragua, después de la fiesta organizada por la Embajada colombiana en la que fue captado bailando vallenatos y jurando no haber desviado ni un solo peso del erario público, Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), reapareció para la audiencia de acusación en su contra. El exalto funcionario y alfil del presidente Gustavo Petro fue llamado a juicio el 29 de enero, para que responda por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado...