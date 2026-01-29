Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Carlos Ramón González: de una fiesta en Nicaragua a acusado ante la Corte Suprema

La Fiscalía llamó a juicio a Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) que salió del país hace casi dos años. Después de ser uno de los hombres más cercanos a Petro, su nombre se convirtió en uno de los más sonados por el millonario desfalco a la Ungrd. El exfuncionario sigue prófugo de la justicia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
29 de enero de 2026 - 11:12 p. m.
Desde septiembre de 2025, la Interpol emitió una circular roja en contra de Carlos Ramón González. Sin embargo, sigue en Nicaragua bajo la figura de asilo.
Desde septiembre de 2025, la Interpol emitió una circular roja en contra de Carlos Ramón González. Sin embargo, sigue en Nicaragua bajo la figura de asilo.
Foto: Óscar Pérez

Desde Nicaragua, después de la fiesta organizada por la Embajada colombiana en la que fue captado bailando vallenatos y jurando no haber desviado ni un solo peso del erario público, Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), reapareció para la audiencia de acusación en su contra. El exalto funcionario y alfil del presidente Gustavo Petro fue llamado a juicio el 29 de enero, para que responda por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Caso Ungrd

Ungrd

Carlos Ramón González

Corrupción

Contratos

Carrotanques

La Guajira

Nicaragua

Gobierno Petro

Gustavo Petro

Acusación

Juicio

Corte Suprema de Justicia

PremiumEE

 

William Velasco velez(16260)Hace 18 minutos
Estos zurdos todo lo destruyen para su beneficio , y dejan postrados los países que regentan . Pueblo Colombiano, reaccionen y no se dejen seducir por los zurdos y sino quedamos expuestos a otra Venezuela .
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.