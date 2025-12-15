Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana, reapareció en fiesta en Nicaragua. Foto: EFE - Alexa Rochi

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y quien está prófugo de la justicia colombiana por su presunta participación en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), fue visto en una fiesta en Nicaragua, donde tiene asilo. El evento al que asistió el exalto funcionario del gobierno de Gustavo Petro era promovido por la Cancillería colombiana.

De acuerdo con el video de publicado por W Radio, la fiesta a al que asistió el prófugo González se llevó a cabo el pasado jueves 11 de diciembre. Según el medio, la parranda vallenata se llevó a cabo en el Salón Cristales, del Teatro Nacional de Nicaragua y contó con el apoyo de la Cancillería colombiana, que, dentro de otras cosas, contrató a los músicos que tocaron esa noche.

Al evento, según la publicación, asistieron más de 200 personas, incluido Carlos Ramón González, quien permanece prófugo de la justicia colombiana desde julio pasado. A pesar de estar siendo pedido con circular roja de la Interpol, el país centroamericano le concedió el asilo político a mediados de agosto de este año. El Ministerio de Relaciones Exteriores le ha pedido a las autoridades de ese país reconsiderar el beneficio otorgado.

La orden de captura en contra del exalfil del petrismo se dictó inicialmente el 3 de julio de este año, fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y ratificada por la propia Corte Suprema de Justicia en octubre pasado, cuando rechazó una tutela en la que el exdirector del Dapre señaló que la orden "vulneraba sus derechos fundamentales a la libertad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la defensa".

Según la Fiscalía colombiana, González sería el responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, derivados de su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Ungrd.

El ente investigador sostiene que las pruebas recolectadas hasta el momento dan cuenta de que él habría impartido instrucciones al exdirector de la Ungrd, Olmedo López, entre septiembre y octubre de 2023, para pagar coimas con recursos provenientes de la contratación de la entidad a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés David Calle.

“Se le atribuye ordenar la entrega de 3.000 millones de pesos con destino al senador Name Vásquez, a través de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova. Por su parte, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, trasladó a Montería (Córdoba) 1.000 millones de pesos con destino al representante Calle”, asegura la Fiscalía.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.