“Aquí se deben haber perdido billones de pesos”, director de la Ungrd

Carlos Carrillo, actual director director de la Ungrd. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En medio de este escándalo de presunta corrupción, ¿qué averiguaciones han hecho al interior de la Ungrd?, ¿han encontrado más irregularidades?

Cada caso es diferente y la verdad es que en este momento es difícil incluso decir qué encontramos porque todo el tiempo aparecen más cosas. Yo he repetido desde el día que llegué a la Unidad que la entidad tiene un grave problema de gestión documental y eso es doloso. Eso se ha hecho así para poder robar. Es inaceptable que una entidad de este tamaño, de estas características, no tenga ningún software que nos permita tener trazabilidad de los documentos que se producen. Por eso, insisto, es tan grave que personas que hacen parte del grupo del señor Olmedo, funcionarios que fueron nombradas por él sigan aquí adentro. Eso es una garantía de que esos documentos van a seguir desaparecidos. Lo que nos ha pasado es que vamos encontrando las cosas a cuentagotas, pero yo sí creo que aquí, y no hablo solamente de Olmedo, hablo desde que se creó esta Unidad, aquí se deben haber perdido billones de pesos y lo puedo decir de manera categórica. Solo con los carrotanques estamos hablando de que se pudieron haber embolatado $40.000 millones.

Podría interesarle: Inspeccionan subcuenta desde la que habría salido plata para comprar carrotanques

¿Qué han encontrado a cuentagotas?

Por ejemplo, yo estoy muy preocupado por las ollas comunitarias. Hay muchos de esos contratos en donde no se han hecho los desembolsos, pero ya hay un compromiso adquirido. Entonces vamos a ver cómo lo solucionamos porque, cuando hay un contrato firmado, pues si hay irregularidades lo podemos romper, pero seguramente eso nos va a llevar a un proceso legal con las personas que van a venir aquí a reclamar unos recursos. Son casos preocupantes en Uribia, por ejemplo, pueses un contrato por $20.400 millones que se entrega en ese pueblo, donde Olmedo tenía su corazón y no salía de allá. Estaba ya todos los días haciéndole campaña al señor alcalde de Uribia, porque a lo que se dedicó Olmedo y su dirección el año pasado fue hacer campaña con los programas y los recursos de la entidad.

El presidente Gustavo Petro dio la orden directamente de destapar la corrupción que hay en la entidad, ¿cuál es el plan que ustedes van a ejecutar para cumplir la orden?

Lo estamos haciendo, es parte de mi tarea, pero hay que hacerlo sin abandonar la misionalidad, porque esta entidad no puede detenerse un segundo porque justamente atiende emergencias. Todo eso se hace con la colaboración de los medios de comunicación, que han sido los principales actores en estas denuncias, con Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, y ahora con la Corte Suprema de Justicia, porque también hay aforados.

Le recomendamos: Sneyder Pinilla aseguró que está dispuesto a declarar ante la Corte Suprema

Nosotros trabajamos sin parar. Es un desafío no tener un sistema de gestión documental. Si sabemos de un contrato que dispara unas alarmas, por ejemplo, en la Fiduprevisora, porque no pasó el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft) o por lo que sea, después, cuando lo vamos a buscar, a veces ni siquiera lo podemos encontrar, porque esta es una entidad que tiene alrededor de 1.200 contratistas y solamente 100 personas en provisionalidad. ¿Dónde están los archivos que manejan los contratistas? En sus propios equipos o en unas carpetas que están en un servidor sin ninguna seguridad, donde el contratista sube y baja lo que se le da la gana. Entonces buscar un solo contrato a veces nos toma días y muchas veces no aparece. Las cosas que ya pasan a la Fiduprevisora quedan en un registro, pero hay muchas cosas que se hicieron, se firmaron, se proyectaron, y hoy desaparecen. Yo también tengo la seria preocupación de que la firma del señor Sneyder Pinilla, y otros funcionarios siguen dando vueltas por la entidad, porque hay papeles que en un momento no estaban firmados y, luego, mágicamente aparecen firmados.

La obra Caregato es una de las más grandes y costosas que se sabe que tiene la Ungrd. ¿En qué está ese proyecto? Hace unos días se rompió el dique de La Mojana y los contratistas dicen que no tienen liquidez para continuar ejecutando el contrato.

Los contratistas y algunos sectores afines a terratenientes de Córdoba han dicho que la razón por la que el contratista no tiene liquidez es porque la unidad se niega a pagarle y eso es una afirmación que yo puedo decir que es falsa. La Ungrd le entregó al contratista un generoso anticipo de $26.000 millones y vamos a pagarle al contratista de acuerdo con el plan de pagos que estuvo estipulado en el contrato, porque es la única forma en que se puede pagar. El contratista entregó unas cuentas de cobro sin el visto bueno de la interventoría y eso simplemente no se puede pagar. Para que yo le pague al contratista, tiene que haber un visto bueno de la interventoría.

Conozca más: La ficha clave en los contratos del caso carrotanques que no llegó a la Fiscalía

Yo no estoy nada contento ni con el trabajo del contratista ni con el trabajo del interventor, pero si esos dos cumplen, hay que pagarles. Es la ley. ¿Por qué me parece tan extraño que el contratista esté tan demorado? ¿Por qué si recibió ese anticipo, si tenía el músculo financiero para meterse en un contrato de $130.000 millones, ahora está diciendo que se quedó sin plata? ¿Dónde está esa plata? Un contratista de ese tamaño debería tener los recursos, a menos que se hayan ido esos por algún lado y no se sepa.

Olmedo López y Sneyder Pinilla han dicho que las órdenes para cometer supuestos actos irregularidades desde la Unidad vinieron desde arriba y señalaron al Dapre y al Ministerio del Interior. ¿Qué tanta influencia tienen esas carteras sobre la Ungrd?

Sobre esta administración no tienen ningún poder. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo creó a esta Unidad, que es muy poderosa, porque necesita un músculo igualmente fuerte para atender emergencias que son muy serias y de grandes magnitudes. El sistema lo encabeza el presidente y después de él estoy yo como director de la Unidad, que además es la encargada de coordinar todo el sistema. Es decir, desde esta oficina sale la línea para la coordinación de la fuerzas armadas, ministerios, gobernaciones, alcaldías, sociedad civil. Mi jefe directo es el presidente de la República y solamente a él le respondo.

Entonces, aquí no hay ni Dapre, ni ministro del Interior, ni nadie que tenga una superioridad jerárquica sobre la Unidad. Por eso es que la posibilidad de que en esta silla se siente una persona de moral laxa puede hacerle tanto daño al país, porque es un cargo con un enorme poder que no es realmente visible.

Aunque usted se refiere mucho a lo que hizo Olmedo López frente a la Unidad, también les pidieron investigar las administraciones anteriores. ¿Qué han encontrado del pasado?

Yo quiero decir algo sobre las declaraciones de Olmedo y de Sneyder. Uno de ellos es un abogado que nada más y nada menos recibía sobornos en Miami y fue condenado por ello. Uno puede creer en la segunda oportunidad y lo que quiera, pero en medio de un escándalo de corrupción como este, por qué no buscar a un abogado que esté libre de cualquier cuestionamiento y buscar justamente a un criminal. No es casualidad que, tanto Sneyder como Olmedo compartan familia de abogados.Yo siento que debe haber algún puente entre la Unidad y los morenos y ojalá se sepa. Pero además creo que hay una estrategia para hablar solamente del Gobierno, del Congreso, del trámite de las reformas, y no se habla nunca de los contratistas, ni de la plata. Si ellos dos están buscando un principio de oportunidad, lo primero que tienen que hacer es devolver la plata que se robaron, que no es poca, y esa plata se las dio un contratista o unos contratistas, y eso es un delito. Si ellos extorsionaron al contratista y el contratista les pagó, los dos cometieron delito.

En contexto: El Espectador le explica lo que se sabe del escándalo de corrupción en la UNGRD

Pero, ¿qué han encontrado sobre otras administraciones además de la de Olmedo?

A mí me parece que es absolutamente claro que la Unidad, en los gobiernos anteriores, no funcionó y le voy a dar algunos proyectos. El de Mocoa. La vicepresidenta Martha Lucía Ramírez era la madrina del municipio, allá iba el presidente Duque y graban vídeos y decían que “vamos a reconstruir Mocoa”. En cuatro años, el gobierno de Iván Duque, de un proyecto que se llama Sauces Dos que es de 909 viviendas, construyó 12, y la plata se evaporó. Porque este tema de darle adelantos a los contratistas es recurrente.

En Nariño, en los refugios del Volcán Galeras en los albergues, llegué y un contrato que ya debería estar terminado desde enero no tiene nada. Había unos cimientos, un alistamiento del terreno y una yegua de $1 millón. Y ahí se fueron $5.000 millones de adelanto. En Providencia ni siquiera fueron capaces de sacar la basura y hay innumerables quejas de los raizales acerca de la construcción de esas viviendas que costó cada una casi $700 millones. Entonces yo sí creo que aquí, en la medida en que caiga Olmedo, van a empezar a caer los predecesores.

El ministro Velasco ha dicho que el escándalo de los carrotanques era apenas la punta del iceberg y mencionó en particular dos proyectos: Caregato en La Mojana, y mencionó el proyecto de Jagüeyes. ¿Por qué son tan importantes esos dos proyectos?, ¿qué pasa con ellos?

Caregato es un proyecto de $130.000 millones adjudicado por Olmedo que además viene de una polémica, porque el primer director de esta Unidad, el señor Javier Pava, que a mí me parece era la persona indicada para dirigir esta entidad, no estaba de acuerdo con ese proyecto por razones técnicas. En cambio, Olmedo rápidamente lo firmó. Yo entiendo que haya preocupación por ese cambio tan dramático, incluso el presidente dice en un trino que se le desobedeció, el presidente había hablado de permitir que el agua ocupara los espacios que siempre le habían correspondido en lugar de retenerlo. Entonces no se sabe cuál fue la motivación de Olmedo para firmar esos contratos.

Y sobre los jagüeyes, pues realmente en La Guajira los jagüeyes mayoritariamente se han ejecutado con Batallón de Ingenieros del Ejército. Hasta ahora, los jagüeyes no me han despertado una alarma tan grande, pero quizás el señor Velasco sabe algo que yo no sé.

Usted también ha dicho que en la Ungrd hay cuotas políticas de Carlos Andrés Trujillo, ¿quiénes son y cuántas son?

Yo dije que había cuotas de Daniel Quintero, pero parecen ser lo mismo que las de Trujillo, porque la política antioqueña tiene un polo uribista muy fuerte y una pequeña minoría progresista que es pequeña. Son unos sectores de la clase política tradicional que van al vaivén de la coyuntura y que en ocasiones van con el uribismo y en ocasiones van con unas fuerzas, entre comillas, progresistas como sucedió en 2019 cuando el Quintero ganó las elecciones.

A mí me parece bastante claro que Quintero ha hecho política en Antioquia con sectores de la política tradicional: con César Gaviria, Luis Pérez, Trujillo, Julián Bedoya, y esos grupos políticos que hacen parte de una coalición, pues generalmente tienen participación burocrática. Quintero lo niega, pero la subdirectora de Reducción del Riesgo estuvo durante todo su mandato en el alto gobierno de Quintero. Pasó literalmente del despacho de Medellín a la oficina de Olmedo López, Cuando a esa señora la echan en enero de este año, a la persona que van a poner, y eso está en los registros y no me lo estoy inventando yo, es a la señora Luisa Fernanda Gómez Villegas que venía de ser secretaria de infraestructura de Quintero.

¿Cuáles proyectos han encontrado en este momento de la Ungrd con irregularidades?

Todos. Todos están mal hechos. Hay un problema muy grande y es que el banco de proveedores está lleno de empresas de políticos, o de papel que son fachadas de personas muy poderosas. Eso fue lo que pasó con los carrotanques de La Guajira, porque se entregaron en medio de una evidente corrupción, cuando había tres ofertas extremadamente altas y una es ligeramente más baja y con esa se contrata: Inpoamericana Rogers SAS, cuyo representante es el señor Roger Pastas, quien ya habló.

Lea también: Corte Suprema llamó a declarar a ministro Velasco y otros funcionarios del gobierno

Los proveedores decentes de este país no quieren contratar con la Unidad porque ha sido muy mala paga históricamente. Aquí hay unos funcionarios de los que se ha hablado que extorsionan para poder autorizar los pagos. La mayoría de las personas que trabajan en el Ungrd son honestas, porque no es una entidad sofisticada, sino que es una entidad 4x4 y está en los lugares más remotos del país. Pero hay unos bandidos que están incrustados y yo no puedo echarlos a todos, porque yo no sé quiénes son los buenos y quiénes son los malos.

Además del caso de carrotanques, ¿hay otros contratos que tenga la Ungrd con Inpoamericana Rogers SAS?

Sí. Yo detuve uno para la compra de camiones de bomberos. Ese contrato lo había dejado firmado Olmedo unos días antes de irse. Era un caso para comprarle a Inpoamericana otros 20 carrotanques iguales a los de La Guajira, pero más caros, a precios de 2024. Los del 2023 se compraron a $1.170 millones y los de este año ya se estaban comprando a $1.300 millones. Un contrato de $52.900 millones, que eran los 20 carrotanques más y 20 camiones de bomberos, cada uno por $1.500 millones.

¿Qué influencia política ha habido al interior de la Ungrd?

El mayor escándalo de corrupción del gobierno Duque fue el de Las Marionetas. Y a esta oficina vino decenas de veces el senador Mario Castaño a reunirse con Eduardo José González Angulo (quien fue investigado por la Contraloría). El senador Castaño se murió cuando iba a hablar, entonces es una cosa bastante macabra.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.