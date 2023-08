Cartel de Sinaloa estuvo detrás de la fuga de Aida Merlano: Fiscalía

Llegada de Aida Merlano Rebolledo, después de ser deportada por el gobierno venezolano hacia Colombia Foto: El Espectador - José Vargas

Un inesperado giro tomó el proceso que investiga quiénes estuvieron detrás de la fuga de la excongresista Aida Merlano, ocurrida en octubre de 2019 en el norte de Bogotá. El canal Focus Noticias acaba de publicar una audiencia en la que la Fiscalía señala que la cinematográfica huida fue ordenada por el temido Cartel de Sinoloa, el grupo criminal liderado por alias el Mayo Zambada y los Chapitos, los hijos del capo narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán.

La Fiscalía dice que alias de Boyaco, uno de eslabones en Colombia del cartel de Sinaloa, fue quien coordinó la fuga de la excongresista. El ente investigador dice que el escape de la política fue ordenado por la organización criminal mexicana, pero aún no indicó por qué estaban interesados en que la mujer se volara de la cárcel y no entregara información a la Corte Suprema sobre hechos de corrupción electoral en la costa Caribe colombiana.

Este señalamiento de la Fiscalía quedó en medio de la reciente imputación de cargos contra los hermanos Juhass y Jelissa Pineda Matallana, quienes fueron las personas que le ayudaron a Merlano a escaparse de los guardias del INPEC, que la custodiaban mientras asistía a una cita médica en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. El ente investigador señaló que durante cuatro meses se preparó la huida de Merlano y que el Boyaco se reunió días antes con los hermanos Pineda para ultimar los detalles de la fuga. Por estos hechos fue condenado el capitán del INPEC David Alexander Álvarez Cárdenas.

“Ya que la fuga de la excongresista estaba planeada y que estaría dirigida por el el cartel de Sinaloa, quienes en compañía de alias el Boyaco, no solo se ocuparían de su fuga sino de su salida del país. No solo con el fin de que se fugara, sino que no declara ante el alto tribunal (...) Estas afirmaciones no se hacen de manera conclusiva o haciendo inferencia sobre algún elemento probatorio. Se trata de afirmaciones obtenidas por un agente encubierto estas fueron tomadas de personas que tuvieron directamente conocimiento de las acciones ilícitas que adelantaron para la fuga”, señaló el fiscal del caso.

El fiscal del caso también denunció durante la audiencia que parte de su equipo de investigadores fueron amenazados por un teléfono que está registrado en México. “Ese número creó un grupo de Whatsapp en el que fue incluido el capitán Cruz, quien lidera esta investigación. En el mensaje se advierte que se trata de miembros del cartel de Sinaloa. El mensaje decía lo siguiente: ‘Si siguen molestando con la gente de la Costa colombiana, ella (Merlano) no va a hablar. Sabemos que ustedes seguiran haciendo lo posible por capturar a los protegidos. Así que lejos de la política con su caso. La famosa Aida no va hablar. Los Saluda Sinaloa, la guerra en las palabras”, aseguró el fiscal.

Noticia en desarrollo...

