Casas de acogimiento: la nueva promesa para una vida después de la cárcel

Entre 2020 y 2025, más de 25.000 personas salieron de la cárcel en Bogotá, pero con corte de 2024 solo fueron atendidas 800 personas en el proyecto Casa Libertad. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La primera vez que Marcela Castillo consiguió un trabajo formal, tras haber pagado una pena de tres años y medio de prisión por irse de “mula” a México por insistencia de su expareja, fue cuando ocupó el puesto de auxiliar contable en una empresa de manufactura en Bogotá. “Cuando solo llevaba unos días, mi jefe me dijo que me tenía que dejar manosear. El tipo hasta me llegó a regalar ropa interior, pero yo se la botaba en frente de él. Recuerdo tanto que me decía: ‘Usted tiene que agradecer que yo la contraté. Te tienes que portar bien’. En...