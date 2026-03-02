Caso de estadounidense muerta en Medellín llega a la CIDH por presunto feminicidio impune

Kelly Ann Knight nació en Starkville, en el estado de Mississippi. Era licenciada en Español y Psicología de la Universidad de Wake Forest. Su cuerpo fue hallado en el apartamento que compartía con su esposo, Esteban Camilo Bedoya, en Medellín (Antioquia). Foto: Archivo Particular

La última vez que Kelly Ann Knight habló con su mamá le dijo que había pedido una pizza y que, cuando terminara de comer, la volvería a llamar. Conversaciones como esta hacían parte de su rutina, no solo porque las separaban más de 4.000 kilómetros de distancia, sino porque solían ocurrir después de que la joven peleaba con su pareja. Pero esa llamada nunca ocurrió. El 19 de julio de 2019, quien sí la llamó fue el esposo de su hija para decirle que la había encontrado muerta en el apartamento donde vivían en Medellín. Seis años después de la...