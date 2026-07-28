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Caso Dilan Cruz: tras casi siete años de su muerte, Procuraduría llama a juicio a un capitán

Cuatro meses después de que el Ministerio Público ordenara formular un nuevo pliego de cargos en contra de Manuel Cubillos, señalado de haberle disparado al joven durante las protestas de 2019, el capitán de la Policía irá a juicio disciplinario. Aunque en lo disciplinario camina, el caso penal sigue varado en la Fiscalía, que aún no resuelve las preguntas sobre la justicia que la familia exige.

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Gustavo Montes Arias y Paulina Mesa Loaiza
28 de julio de 2026 - 11:00 a. m.
Dilan Cruz murió el 23 de noviembre de 2019 durante una protesta.
Dilan Cruz murió el 23 de noviembre de 2019 durante una protesta.

La Procuraduría General de la Nación tomó una decisión que será clave en la investigación disciplinaria por el crimen de Dilan Cruz, el joven de 18 años impactado por un proyectil el 23 de noviembre de 2019, durante una jornada de manifestación en Bogotá.

El Ministerio Público emitió un nuevo pliego de cargos contra el capitán Manuel Cubillos Rodríguez, el agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) investigado por su presunta responsabilidad en su muerte. Pese a que el caso se ha movido en lo disciplinario y lo administrativo, pues...

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
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