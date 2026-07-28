Caso Dilan Cruz: tras casi siete años de su muerte, Procuraduría llama a juicio a un capitán

Dilan Cruz murió el 23 de noviembre de 2019 durante una protesta.
La Procuraduría General de la Nación tomó una decisión que será clave en la investigación disciplinaria por el crimen de Dilan Cruz, el joven de 18 años impactado por un proyectil el 23 de noviembre de 2019, durante una jornada de manifestación en Bogotá.
El Ministerio Público emitió un nuevo pliego de cargos contra el capitán Manuel Cubillos Rodríguez, el agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) investigado por su presunta responsabilidad en su muerte. Pese a que el caso se ha movido en lo disciplinario y lo administrativo, pues...
Por Gustavo Montes Arias
Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Por Paulina Mesa Loaiza
Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
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