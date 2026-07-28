Caso Dilan Cruz: tras casi siete años de su muerte, Procuraduría llama a juicio a un capitán

Dilan Cruz murió el 23 de noviembre de 2019 durante una protesta.

La Procuraduría General de la Nación tomó una decisión que será clave en la investigación disciplinaria por el crimen de Dilan Cruz, el joven de 18 años impactado por un proyectil el 23 de noviembre de 2019, durante una jornada de manifestación en Bogotá.

El Ministerio Público emitió un nuevo pliego de cargos contra el capitán Manuel Cubillos Rodríguez, el agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) investigado por su presunta responsabilidad en su muerte. Pese a que el caso se ha movido en lo disciplinario y lo administrativo, pues...