Caso exdiputados del Valle: el tortuoso camino por encontrar la verdad

Han pasado 20 años del secuestro de los once exdiputados del Valle del Cauca y aunque el Consejo de Estado condenó a la Nación por esos hechos, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no han encontrado el componente de verdad por parte de los victimarios. Medidas cautelares, derechos de petición, acciones de tutela y audiencias ha sido el camino que han batallado y que aún no logra definirse del todo para los familiares de los políticos.