Caso Fomag: A juicio disciplinario el ministro Jaramillo y otros exfuncionarios del gobierno Petro

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario a los exministros Aurora Vega, Gloria Inés Ramírez, Ricardo Bonilla, así como al actual ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y otros funcionarios de Fecode por el caso de Fomag.

Según detalla la investigación de la Procuraduría, esta se enmarca en las posibles fallas durante el proceso de implementación del nuevo modelo de salud para el Magisterio que van desde la tardía aprobación del manual de contratación, la contratación tardía de las IPS y otros servicios detallados por el Ministerio Público como "no realizar negociación previa de las tarifas; permitir la prestación de los servicios de salud y entrega de medicamentos sin previa autorización y a través de la facturación bajo la modalidad de pago por evento a la tarifa SOAT plena; falta de claridad en la entidad encargada de realizar el giro de los recursos y auditar las cuentas; y presuntas irregularidades en los acuerdos de voluntades al realizarse bajo esquemas genéricos, incumpliendo la etapa y los elementos de la negociación, situaciones que al parecer afectaron la continuidad, calidad y oportunidad en la prestación del servicio".

Todas esas conductas están siendo investigadas por el ente de control desde los diferentes actores que participaron en el proceso de estructuración e implementación del nuevo modelo como los miembros del Consejo Directivo, así como el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y la Fiduprevisora.

Además, la Procuraduría señala como presuntos autores de la falta disciplinaria a los exministros Aurora Vega, durante su paso por la cartera de Educación; Gloria Inés Ramírez, como exministra de Trabajo; Ricardo Bonilla, como exministro de Hacienda; Georgina del Carmen Arroyo y Christian Rey, como representantes de Fecode; Magda Lorena Giraldo y Jhon Mauricio Marín, como miembros de la Fiduprevisora.

Tras la revisión de las pruebas la Procuraduría determinó que el Consejo Directivo del Fomag expidió el Acuerdo por el cual se establecieron los lineamientos para la contratación de los servicios de salud sin garantizar las condiciones para dicho trámite, así como una oportuna y eficiente prestación del servicio.

“Se advierte el presunto incumplimiento al deber de planeación por parte de los miembros del máximo órgano directivo del FOMAG, de la Fiduprevisora como operador y del Ministerio de Salud como asesor técnico, quienes desde el rol que les correspondía estaban en la obligación de verificar que estuvieran dadas las condiciones para la transición que iniciaba el 1 de mayo de 2024″, concluyó la Procuraduría.

En el transcurso del proceso, si se comprueban las fallas descritas por la Procuraduría, los exfuncionarios del gobierno Petro, así como el actual ministro Jaramillo, podrían enfrentarse a sanciones.

