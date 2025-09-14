Caso Jineth Bedoya: el avance histórico de la Fiscalía y los otros crímenes que siguen impunes

La periodista Jineth Bedoya, a la izquierda. Al lado: Elsa Alvarado, Mario Calderón, Eduardo Umaña y Jaime Garzón. Foto: Archivo

En una decisión judicial de 122 páginas, con fecha del 5 de septiembre de 2025, la Fiscalía dio un paso que tardó 25 años en tomar. La Dirección de Justicia Transicional de la entidad, que dirige Luz Adriana Camargo, llamó a indagatoria a cinco exfuncionarios del Estado que habrían participado en el secuestro, tortura y abuso sexual en contra de la periodista Jineth Bedoya Lima, en hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000.

Entre los llamados por la justicia están los generales retirados de la Policía Fabio Campo Silva, exdirector del Instituto...