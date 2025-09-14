No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
Caso Jineth Bedoya: el avance histórico de la Fiscalía y los otros crímenes que siguen impunes

Tras 25 años de investigaciones, la Fiscalía llamó a indagatoria a cinco exfuncionarios del Estado por el secuestro, tortura y abuso sexual de la periodista Jineth Bedoya. La decisión marca un avance sin precedentes y revive otros casos aún en la impunidad, como los de Jaime Garzón, Eduardo Umaña, Mario Calderón y Elsa Alvarado. 

Redacción Judicial
14 de septiembre de 2025 - 02:00 p. m.
La periodista Jineth Bedoya, a la izquierda. Al lado: Elsa Alvarado, Mario Calderón, Eduardo Umaña y Jaime Garzón.
La periodista Jineth Bedoya, a la izquierda. Al lado: Elsa Alvarado, Mario Calderón, Eduardo Umaña y Jaime Garzón.
Foto: Archivo

En una decisión judicial de 122 páginas, con fecha del 5 de septiembre de 2025, la Fiscalía dio un paso que tardó 25 años en tomar. La Dirección de Justicia Transicional de la entidad, que dirige Luz Adriana Camargo, llamó a indagatoria a cinco exfuncionarios del Estado que habrían participado en el secuestro, tortura y abuso sexual en contra de la periodista Jineth Bedoya Lima, en hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000.

Entre los llamados por la justicia están los generales retirados de la Policía Fabio Campo Silva, exdirector del Instituto...

Por Redacción Judicial

Rolando Antiú(17605)Hace 20 minutos
¿Y dónde está Pastrana? Después Uribe en las mismas...
